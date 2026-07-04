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Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
Группа туристов с тремя детьми спасена в Коктебеле в Крыму. Туристы оказались в труднодоступной местности в районе Тихой бухты, сообщили в Главном управлении... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Группа туристов с тремя детьми спасена в Коктебеле в Крыму. Туристы оказались в труднодоступной местности в районе Тихой бухты, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Медицинская помощь группе спасенных не понадобилась.К спасательной операции привлекались два спасателя и одна единица техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, коктебель, общество, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия
Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем

В Крыму спасены туристы с тремя детьми

17:11 04.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму спасены туристы с тремя детьми
В Крыму спасены туристы с тремя детьми
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Группа туристов с тремя детьми спасена в Коктебеле в Крыму. Туристы оказались в труднодоступной местности в районе Тихой бухты, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"В Коктебеле в районе Тихой бухты туристы вызвали спасателей, так как не могли выбраться из труднодоступной местности. Сотрудники МЧС России выехали на место и оказали помощь группе из пяти человек, трое из них - дети", - говорится в сообщении.
Медицинская помощь группе спасенных не понадобилась.
К спасательной операции привлекались два спасателя и одна единица техники.
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