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Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
Группа туристов с тремя детьми спасена в Коктебеле в Крыму. Туристы оказались в труднодоступной местности в районе Тихой бухты, сообщили в Главном управлении... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T17:11
2026-07-04T17:11
2026-07-04T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Группа туристов с тремя детьми спасена в Коктебеле в Крыму. Туристы оказались в труднодоступной местности в районе Тихой бухты, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Медицинская помощь группе спасенных не понадобилась.К спасательной операции привлекались два спасателя и одна единица техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
В Крыму спасены туристы с тремя детьми