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Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июля

Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июля

Ситуация с топливом в Крыму остается напряженной, тем не менее в воскресенье, 5 июля, на ряде автозаправочных станций бензин будет доступен в свободной продаже. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T17:17

2026-07-04T17:17

2026-07-04T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Ситуация с топливом в Крыму остается напряженной, тем не менее в воскресенье, 5 июля, на ряде автозаправочных станций бензин будет доступен в свободной продаже. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубани выделили дополнительные объемы топливаБензин в Крыму: как проверить качество топливаПотребности Крыма в топливе будут обеспечены – Путин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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