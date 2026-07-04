https://crimea.ria.ru/20260704/sledkom-rossii-rassleduet-prestupleniya-vsu-protiv-mirnykh-zhiteley-kryma-1157390060.html

Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма

Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма

Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Об этом говорится РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T14:56

2026-07-04T14:56

2026-07-04T14:56

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

украина

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Об этом говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.ранее сообщалось, что в Республике Крым вследствие вражеской вооруженной агрессии погиб один человек, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены. "Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - сказано в сообщении ведомства.Расследуется также подрыв мины возле администрации Рыльского района Курской области, в результате которого ранены шесть человек, в том числе глава района. Кроме того поселке Кунья Псковской области вследствие падения БПЛА три человека получили ранения. В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель, двое ранены. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260704/nochnaya-ataka-na-krym-soblyudenie-prav-postradavshikh-na-kontrole-prokuratury-1157387696.html

крым

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), украина, безопасность республики крым и севастополя