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Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма
Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма
Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Об этом говорится РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T14:56
2026-07-04T14:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
украина
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Об этом говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.ранее сообщалось, что в Республике Крым вследствие вражеской вооруженной агрессии погиб один человек, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены. "Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - сказано в сообщении ведомства.Расследуется также подрыв мины возле администрации Рыльского района Курской области, в результате которого ранены шесть человек, в том числе глава района. Кроме того поселке Кунья Псковской области вследствие падения БПЛА три человека получили ранения. В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель, двое ранены. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260704/nochnaya-ataka-na-krym-soblyudenie-prav-postradavshikh-na-kontrole-prokuratury-1157387696.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), украина, безопасность республики крым и севастополя
Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма

СК России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма

14:56 04.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Об этом говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.
ранее сообщалось, что в Республике Крым вследствие вражеской вооруженной агрессии погиб один человек, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены.
"Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - сказано в сообщении ведомства.
Расследуется также подрыв мины возле администрации Рыльского района Курской области, в результате которого ранены шесть человек, в том числе глава района. Кроме того поселке Кунья Псковской области вследствие падения БПЛА три человека получили ранения. В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель, двое ранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
12:03
Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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