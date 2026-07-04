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Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма
Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма
Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Об этом говорится РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T14:56
2026-07-04T14:56
2026-07-04T14:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Об этом говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.ранее сообщалось, что в Республике Крым вследствие вражеской вооруженной агрессии погиб один человек, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены. "Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - сказано в сообщении ведомства.Расследуется также подрыв мины возле администрации Рыльского района Курской области, в результате которого ранены шесть человек, в том числе глава района. Кроме того поселке Кунья Псковской области вследствие падения БПЛА три человека получили ранения. В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель, двое ранены. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма
СК России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма