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Сколько воды накопили водохранилища Крыма в июне

Сколько воды накопили водохранилища Крыма в июне - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Сколько воды накопили водохранилища Крыма в июне

За июнь в Крыму не изменился объем фактического наполнения водохранилищ. Как и в мае, он составляет 188 миллионов кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T07:02

2026-07-04T07:02

2026-07-04T07:02

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анатолий копачевский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. За июнь в Крыму не изменился объем фактического наполнения водохранилищ. Как и в мае, он составляет 188 миллионов кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."На вчерашний день объем фактического наполнения водохранилищ естественного стока был 188 миллионов, то есть за июнь объем наполнения водохранилищ не изменился. Если взять предыдущие пять лет, то прошлом году наполнение было – 113 млн кубов, в 2024 году - 177, в 2023 году - 216, в 2022 году - 231 и в 2021 году – 138 млн кубометров", - отметил Илья Николенко.Он также рассказал о показателях наполняемости за первое полугодие."Более интересно рассмотреть, что происходило за первое полугодие, потому что это период, когда мы можем собрать воду. Так вот, в этом году за первое полугодие объем наполнения увеличился на 100 миллионов кубометров, причем 70 миллионов – за январь и февраль. В прошлом году объем наполнения за первое полугодие уменьшился на 14 миллионов кубометров, в 2024 году - уменьшился на 40 миллионов. И что характерно, в 2023 году было плюс 40 миллионов, в 2022 - плюс 60 и в 2021 - плюс 90", - поделился профессор.Гость эфира пояснил, что данные цифры указывают на некий природный цикл.В свою очередь Анатолий Копачевский озвучил июньские данные по водохранилищам, питающим Симферополь – Аянского, Симферопольского и Партизанского."На 30 июня в Аянском водохранилище объем несколько снизился - на 0,1%, наполнение было 3 млн 896 тысяч. Приток за июнь составил 1 миллион 424 тысячи кубометров. То есть мы говорим, что приток идет достаточно хороший. При том, что среднемноголетний приток в июне - 885 тысяч, а это фактически в два раза меньше, чем поступило в июне. При этом, в связи с высокой степенью наполнения Аянского водохранилища, в июне производился сброс в объеме 636 тысяч. Этот сброс по руслу реки Салгир далее поступал в Симферопольское водохранилище", - рассказал он.По его данным, в Симферопольском водохранилище наполнение на конец июня составило 29 миллионов 820 тысяч кубометров, а именно - 82,8%.Партизанское водохранилище, отметил Анатолий Копачевский, на сегодняшний день также имеет высокую степень наполнения - 29 миллионов или 85%, а приток за июнь здесь составил 5 миллионов 658 тысяч, при среднем многолетнем значении для июня 2 миллиона 600 тысяч. Соответственно, обратил внимание он, туда поступило в два раза больше воды, чем за среднее многолетнее значение. Так же в Партизанском водохранилище был произведен сброс в объеме 4 миллионов, что говорит о его полном наполнении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииСохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рекСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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