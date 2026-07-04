https://crimea.ria.ru/20260704/skolko-nedostroev-snesut-v-krymu-do-kontsa-goda--1157285633.html

Сколько недостроев снесут в Крыму до конца года

Сколько недостроев снесут в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Сколько недостроев снесут в Крыму до конца года

В Крыму до конца текущего года планируют ликвидировать 1 100 недостроенных объектов, из них 368 уже исключены из реестра недостроев за первое полугодие. Об этом РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T21:09

2026-07-04T21:09

2026-07-04T21:09

крым

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма

недострой

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму до конца текущего года планируют ликвидировать 1 100 недостроенных объектов, из них 368 уже исключены из реестра недостроев за первое полугодие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Евгений Агуреев."Работа по сокращению числа недостроенных объектов в Крыму ведется с 2023 года. В конце прошлого года был утвержден перечень таких объектов - в него входило 5 230 недостроев", – отметил он.На сегодняшний день из списка уже исключено 368 объектов, уточнил замминистра."И подготовлены предложения к следующему межведомственному совету с участием Минстроя Российской Федерации и представителей Совета Федерации – 500 объектов исключить. По планам до окончания текущего года к исключению готовится 1 100 объектов, включая эти пятьсот", – добавил Агуреев.Работа по борьбе с недостроями была начата с Ялты, где самое большое число таких объектов, сказал он.Также, по его словам, проблема недостроев остро стоит в Симферополе. А вот на севере республики таких строений немного.В реестр недостроев, отметил Агуреев, попадают объекты, которые делятся на две основные группы. Первые – те, что пребывают в той или иной стадии строительства и имеют разрешительные документы."В процессе стройки застройщик регистрирует право на незавершенное строительство, по окончанию это право снимается, и регистрируется объект, готовый к эксплуатации", – пояснил Агуреев.Другие – это построенные ранее объекты, которые ныне выглядят ненадлежащим образом, при этом могут находиться даже на центральных улицах города, добавил он.Каждый объект при этом требует индивидуального подхода, разговора с собственниками и заказчиками строительства, отметил он.По словам Агуреева, собственниками большой части недостроенных объектов в Крыму "не представляется возможности ни увидеться, ни созвониться, так как это, как правило, заброшенные объекты украинского периода".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасностьПоследний год АЭС: начался снос самой известной "заброшки" КрымаАксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, недострой, городская среда, новости крыма