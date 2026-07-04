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Ситуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма
Ситуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Ситуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма
Из-за нарушения электроснабжения и проблем с водой в Белогорском районе Крыма создан оперативный штаб, власти координируют организацию подвоза воды жителям. Об... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T15:49
2026-07-04T15:49
2026-07-04T15:50
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Из-за нарушения электроснабжения и проблем с водой в Белогорском районе Крыма создан оперативный штаб, власти координируют организацию подвоза воды жителям. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, в Белогорск уже доставлены семь 7-кубовых емкостей для воды.В самом Белогорске, по словам Чумакова, воду уже подвезли в микрорайоны Техника, Авис и Хан-Джами, емкости установили возле многоквартирных домов.Далее силами "Воды Крыма" машины с водой – по 10 кубов каждая – направляются на ул. Бойко, 14 (возле общежития), ул. Семашко (возле магазина) и в микрорайон Хаджима ( на пересечение улиц Степная и Шоссейная).От Белогорского филиала "Крымавтодор" задействованы две водовозки с технической водой по 10 кубов на ул. Нижнегорская, 52, ул. Шевченко, 22А и 22Б, и далее на ул. Гагарина, 1А, 2, 4.По сельским поселениям Белогорского района подвоз воды организовывают во второй половине дня 4 июля по следующим адресам:"После их наполнения "Вода Крыма" приступит к подвозу воды в сельские населенные пункты района, где есть такая потребность. Дополнительно водовозка коммунального предприятия находится с 13.30 возле больницы", – добавил Чумаков.Он уточнил также, что депутаты совместно с предпринимателями на грузовой машине обеспечат до вечера питьевой водой весь микрорайон Сары-Су."После микрорайона Сары-Су та же машина пойдет на улицу Гагарина, в многоэтажные дворы", – добавил глава администрации.Накануне вечером, 3 июля, председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов выступил с заявлением о ситуации в КрымуВ Евпатории ввели график подачи водыВ Армянске отключили воду из-за остановки насосов
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Ситуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма
В Белогорском районе Крыма из-за отсутствия света нет воды – где установили емкости
15:49 04.07.2026 (обновлено: 15:50 04.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Из-за нарушения электроснабжения и проблем с водой в Белогорском районе Крыма создан оперативный штаб, власти координируют организацию подвоза воды жителям. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Энергетики уже много часов практически беспрерывно ведут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение, от которого напрямую зависит и стабильная подача воды. В администрации Белогорского района создан оперативный штаб. Координируем работу всех задействованных служб, подвоз воды и другие первоочередные меры по сложившейся ситуации", – написал Чумаков.
По его словам, в Белогорск уже доставлены семь 7-кубовых емкостей для воды.
В самом Белогорске, по словам Чумакова, воду уже подвезли в микрорайоны Техника, Авис и Хан-Джами, емкости установили возле многоквартирных домов.
Далее силами "Воды Крыма" машины с водой – по 10 кубов каждая – направляются на ул. Бойко, 14 (возле общежития), ул. Семашко (возле магазина) и в микрорайон Хаджима ( на пересечение улиц Степная и Шоссейная).
От Белогорского филиала "Крымавтодор" задействованы две водовозки с технической водой по 10 кубов на ул. Нижнегорская, 52, ул. Шевченко, 22А и 22Б, и далее на ул. Гагарина, 1А, 2, 4.
По сельским поселениям Белогорского района подвоз воды организовывают во второй половине дня 4 июля по следующим адресам:
—Сары-Су – школа
—Сары-Су – ул. Наврез, детская площадка
—Микрорайон Авис – двор
—Ул. Шевченко, 59 – возле магазина
—Ул. Умют – возле детской площадки
—Ул. Продольная – поворот на 3-ю школу
—Микрорайон Техника – двор дома 41/39.
"После их наполнения "Вода Крыма" приступит к подвозу воды в сельские населенные пункты района, где есть такая потребность. Дополнительно водовозка коммунального предприятия находится с 13.30 возле больницы", – добавил Чумаков.
Он уточнил также, что депутаты совместно с предпринимателями на грузовой машине обеспечат до вечера питьевой водой весь микрорайон Сары-Су.
"После микрорайона Сары-Су та же машина пойдет на улицу Гагарина, в многоэтажные дворы", – добавил глава администрации.
Накануне вечером, 3 июля, председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме
ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов.
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