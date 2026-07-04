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Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон
Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной выплате на покупку или строительство жилья семьям погибших на фронте сотрудников Следственного... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T19:29
2026-07-04T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной выплате на покупку или строительство жилья семьям погибших на фронте сотрудников Следственного комитета. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон расширяет круг лиц, которые имеют право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Теперь в него включены сотрудники СК РФ, служба которых была приостановлена в связи с мобилизацией, а также призванные на военную службу по мобилизации либо заключившие контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени.Обязательным условием является наличие у погибшего статуса нуждающегося в жилом помещении на момент смерти, а основанием - гибель вследствие увечья, заболевания или повреждения здоровья, полученных в связи с участием в СВО, отражением вооруженного вторжения либо при выполнении задач на государственной границе и прилегающих территориях.Кроме того, для проходящих службу в отдельных регионах, перечень которых определит правительство РФ, и членов их семей сохраняется право состоять на учете нуждающихся в жилье по прежнему месту службы, право на обеспечение служебными жилыми помещениями и пользования ими по прежнему месту службы, а также право членов семей на получение денежной компенсации за наем жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, участники сво, закон и право, новости, общество, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, соцвыплаты
Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон

Путин подписал закон о выплате на жилье семьям погибших на СВО сотрудников Следкома

19:29 04.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной выплате на покупку или строительство жилья семьям погибших на фронте сотрудников Следственного комитета. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет круг лиц, которые имеют право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Теперь в него включены сотрудники СК РФ, служба которых была приостановлена в связи с мобилизацией, а также призванные на военную службу по мобилизации либо заключившие контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Указанная выплата будет предоставляться в случае смерти таких лиц не позднее одного года со дня гибели и распределяться в равных долях между членами семьи, проживавшими совместно с погибшим.
Обязательным условием является наличие у погибшего статуса нуждающегося в жилом помещении на момент смерти, а основанием - гибель вследствие увечья, заболевания или повреждения здоровья, полученных в связи с участием в СВО, отражением вооруженного вторжения либо при выполнении задач на государственной границе и прилегающих территориях.
Законом также закрепляется право уволенных сотрудников СК РФ, имеющих выслугу не менее 20 лет, сохранять пользование служебными жилыми помещениями до получения единовременной социальной выплаты. Аналогичное право будет предоставляться членам семей погибших сотрудников СК, служба которых была приостановлена в связи с мобилизацией, а также призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Кроме того, для проходящих службу в отдельных регионах, перечень которых определит правительство РФ, и членов их семей сохраняется право состоять на учете нуждающихся в жилье по прежнему месту службы, право на обеспечение служебными жилыми помещениями и пользования ими по прежнему месту службы, а также право членов семей на получение денежной компенсации за наем жилья.
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Владимир Путин (политик)РоссияУчастники СВОЗакон и правоНовостиОбществоВыплаты и компенсацииПособия и выплатыСоцвыплаты
 
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