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Самые опасные продукты в жару – как не отравиться

Самые опасные продукты в жару – как не отравиться - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Самые опасные продукты в жару – как не отравиться

С наступлением лета риск пищевых отравлений значительно возрастает, особенно, если продукты долго находятся в теплом помещении. В жаркую погоду практически... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T21:26

2026-07-04T21:26

2026-07-04T21:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. С наступлением лета риск пищевых отравлений значительно возрастает, особенно, если продукты долго находятся в теплом помещении. В жаркую погоду практически любую еду не рекомендуется хранить более 2-3 часов без холодильника, рассказала в беседе с РИА Новости Крым доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского Ирина Сухарева.Среди привычных продуктов есть наиболее опасные, которые при неправильном хранении грозят серьезными последствиями для организма, подчеркнула врач.Ирина Сухарева рекомендует употреблять содержимое консервы в один прием пищи сразу после вскрытия, не оставляя продукт в открытой банке даже в холодильнике.По словам специалиста, также в жару опасность представляют яйца. В целом хранить их вне холодильной камеры можно около недели. Но только в этом случае в помещение не должен проникать солнечный свет, а температура воздуха превышать 20 градусов.Также врач напомнила, что высокие температуры создают идеальные условия для размножения бактерий в мясных изделиях, салатах с майонезом и выпечке с кремовой начинкой.Ранее специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Вероника Шевчук рассказала, что при частых отключениях электроснабжения необходимо временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: готовить еду на один прием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктовЕсли отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовитьСладкоежки, любители белка и жира: какие бактерии вызывают кишечные заболевания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, еда, вкусно и полезно, ирина сухарева, питание