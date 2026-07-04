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Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в Запорожье
Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в Запорожье - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в Запорожье
Вооруженные силы России нанесли удары по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье с применением ударных беспилотников, а также поразили логистический центр в... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T13:42
2026-07-04T13:42
2026-07-04T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье с применением ударных беспилотников, а также поразили логистический центр в Запорожской области, которые украинские боевики использовали для доставки и хранения дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в результате удара ВС РФ по объекту инфраструктуры он "получил значительные повреждения".Также сообщается, что ВС РФ в Запорожье поразили "Геранями" логистический центр, которые украинские боевики использовали для доставки и хранения беспилотников.Накануне, 3 июля, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, докладывая о ситуации в зоне СВО на совещании под руководством президента страны Владимира Путина, сообщил, что передовые отряды группировки войск "Днепр" подошли на расстояние 9 км от Запорожья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступленийДроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на ХерсонщинеВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
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министерство обороны рф, запорожье, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, новости сво, украина
Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в Запорожье
ВС РФ ударили по нефтебазе и центру для доставки дронов ВСУ под Запорожьем – Минобороны