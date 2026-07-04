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Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
Россия после освобождения Константиновки готова передать Киеву тела погибших украинских солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T19:38
2026-07-04T19:38
2026-07-04T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Россия после освобождения Константиновки готова передать Киеву тела погибших украинских солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.Начальник Генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Для этого предлагается с 12.00 до 18.00 по мск 6 июля 2026 года прекратить обстрел города, добавили в российском военном ведомстве.Россия ждет решения Украины до полудня воскресенья. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
Россия готова отдать Киеву тела погибших солдат ВСУ после освобождения Константиновки
19:38 04.07.2026 (обновлено: 19:55 04.07.2026)