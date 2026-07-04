https://crimea.ria.ru/20260704/rossiya-sdelala-predlozhenie-kievu-posle-vzyatiya-konstantinovki-1157394494.html

Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки

Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки

Россия после освобождения Константиновки готова передать Киеву тела погибших украинских солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T19:38

2026-07-04T19:38

2026-07-04T19:55

россия

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Россия после освобождения Константиновки готова передать Киеву тела погибших украинских солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.Начальник Генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Для этого предлагается с 12.00 до 18.00 по мск 6 июля 2026 года прекратить обстрел города, добавили в российском военном ведомстве.Россия ждет решения Украины до полудня воскресенья. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво