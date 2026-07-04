https://crimea.ria.ru/20260704/pytki-rossiyskikh-voennoplennykh-osudili-v-oon-1157388156.html

Пытки российских военнопленных осудили в ООН

Пытки российских военнопленных осудили в ООН - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Пытки российских военнопленных осудили в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T12:55

2026-07-04T12:55

2026-07-04T12:55

яна лантратова

оон

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова."Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных", - написала Лантратова в своем канале на платформе МАКС.Она привела слова из обращения Тюрка, который отметил, что около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, оон, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости