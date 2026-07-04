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Пытки российских военнопленных осудили в ООН
Пытки российских военнопленных осудили в ООН - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Пытки российских военнопленных осудили в ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T12:55
2026-07-04T12:55
2026-07-04T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова."Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных", - написала Лантратова в своем канале на платформе МАКС.Она привела слова из обращения Тюрка, который отметил, что около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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яна лантратова, оон, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости
Пытки российских военнопленных осудили в ООН
Пытки российских военнопленных осудили в ООН - Лантратова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных", - написала Лантратова в своем канале на платформе МАКС.
Она привела слова из обращения Тюрка, который отметил, что около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения.
"Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец". - приводит слова Тюрка в своем сообщении Лантратова.
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