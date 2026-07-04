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Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России

Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России

Вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T16:51

2026-07-04T16:51

2026-07-04T16:53

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.Подразделения войск "Центр" также выбили ВСУ из населенного пункта Василевка в Донецкой Народной Республике.В пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания под руководством главы государства о ситуации в зоне СВО сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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