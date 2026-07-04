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Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России
Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России
Вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T16:51
2026-07-04T16:53
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
новости сво
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.Подразделения войск "Центр" также выбили ВСУ из населенного пункта Василевка в Донецкой Народной Республике.В пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания под руководством главы государства о ситуации в зоне СВО сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260704/dva-rubezha-oborony-kak-vs-rf-osvobozhdali-konstantinovku-1157388971.html
харьковская область
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), новости сво, группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России

Армия России освободила 4 села в Харьковской области и один населенный пункт в ДНР

16:51 04.07.2026 (обновлено: 16:53 04.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Боевая работа артиллерии спецназа Ахмат на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.
"Подразделения группировки войск "Запад" установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области", - сказано в сообщении.
Подразделения войск "Центр" также выбили ВСУ из населенного пункта Василевка в Донецкой Народной Республике.
В пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания под руководством главы государства о ситуации в зоне СВО сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.
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Российские войска взяли под контроль районы Константиновки
14:05
Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОГруппировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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