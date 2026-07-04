Рейтинг@Mail.ru
ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260704/pvo-rabotaet-nad-krymom---obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1157351265.html
ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 04.07.2026
ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T00:08
2026-07-04T00:08
пво
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156131592_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_5e465f4008e7f335dcb5ef8ef80ce8c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156131592_397:310:2714:2048_1920x0_80_0_0_8d3eaf5267dc014e3fa021e52060490f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, крым, новости крыма
ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность

ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность

00:08 04.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВОАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:08ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
00:01Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни
00:00Какой сегодня праздник: 4 июля
23:46Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день
23:36Россия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – Путин
23:23Бойцы "Днепра" находятся в девяти километрах от Запорожья
23:13Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин
23:09Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска
23:01Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"
22:56Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна
22:46Армия России полностью освободила Константиновку
22:42ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
22:26Эль-Ниньо повысит температуру на Земле – ученый
22:01В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов
21:47В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции
21:31В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут
21:29Феномен Порошенко*: зачем Зеленский атакует белорусов в России - мнение
21:10В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:02Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
20:46МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке
Лента новостейМолния