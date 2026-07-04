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Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
Президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, соответствующая телеграмма... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T09:22
2026-07-04T09:22
2026-07-04T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент России подчеркнул, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, россия, политика, владимир путин (политик), дональд трамп, новости
Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
Путин направил Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости США - Кремль