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При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и ребенок
При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и ребенок - РИА Новости Крым, 04.07.2026
При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и ребенок
Во время ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T11:28
2026-07-04T11:28
2026-07-04T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Во время ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.По информации Аксенова, органы власти окажут всю необходимую помощь. "Прошу крымчан проявлять бдительность, доверять только официальным источникам информации", - заключил глава республики.В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и ребенок
При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и 10-летний ребенок
11:28 04.07.2026 (обновлено: 12:04 04.07.2026)