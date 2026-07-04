https://crimea.ria.ru/20260704/pomogal-planirovat-ataki-vsu-zhitelya-anapy-zaderzhala-fsb-1157386207.html

Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ

Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ

Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T10:16

2026-07-04T10:16

2026-07-04T10:16

анапа

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

краснодарский край

кубань

всу (вооруженные силы украины)

украина

госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ.Установлено, что житель Анапы, гражданин РФ, 1980 года рождения, инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности."По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак", - отмечается в сообщении.Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

анапа

краснодарский край

кубань

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, краснодарский край, кубань, всу (вооруженные силы украины), украина, госизмена