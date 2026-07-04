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Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ
Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ
Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T10:16
2026-07-04T10:16
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ.Установлено, что житель Анапы, гражданин РФ, 1980 года рождения, инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности."По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак", - отмечается в сообщении.Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анапа, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, краснодарский край, кубань, всу (вооруженные силы украины), украина, госизмена
Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ

Задержан житель Анапы, помогавший планировать атаки ВСУ - ФСБ

10:16 04.07.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ.

"Федеральной службой безопасности России выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Анапы, гражданин РФ, 1980 года рождения, инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности.
"По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак", - отмечается в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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АнапаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиКраснодарский крайКубаньВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаГосизмена
 
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