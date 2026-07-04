https://crimea.ria.ru/20260704/passazhirskiy-samolet-podal-signal-bedstviya-nad-chernym-morem-1157391243.html
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T16:14
2026-07-04T16:14
2026-07-04T16:16
черное море
происшествия
самолет
авиация
новости
росавиация
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_473:697:2580:1882_1920x0_80_0_0_71ed4762384d78636d0947c8b4b24c11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.Отмечается, что самолет авиакомпании "Азимут" возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14.36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды. Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.Как сообщили в Росавиации, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_524:543:2530:2048_1920x0_80_0_0_d08ad00f3aecb0e3bd89455b7a8430ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, происшествия, самолет, авиация, новости, росавиация
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
Над Черным морем пассажирский самолет подал сигнал бедствия
16:14 04.07.2026 (обновлено: 16:16 04.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Отмечается, что самолет авиакомпании "Азимут" возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.
Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14.36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды.
Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.
Как сообщили в Росавиации, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.
"Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту вылета в 15.44 мск", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.