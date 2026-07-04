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Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T16:14
2026-07-04T16:16
черное море
происшествия
самолет
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.Отмечается, что самолет авиакомпании "Азимут" возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14.36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды. Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.Как сообщили в Росавиации, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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черное море, происшествия, самолет, авиация, новости, росавиация
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

Над Черным морем пассажирский самолет подал сигнал бедствия

16:14 04.07.2026 (обновлено: 16:16 04.07.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Отмечается, что самолет авиакомпании "Азимут" возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.
Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14.36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды.
Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.
Как сообщили в Росавиации, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.

"Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту вылета в 15.44 мск", - говорится в сообщении.

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Черное мореПроисшествияСамолетАвиацияНовостиРосавиация
 
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