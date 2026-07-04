https://crimea.ria.ru/20260704/passazhirskiy-samolet-podal-signal-bedstviya-nad-chernym-morem-1157391243.html

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T16:14

2026-07-04T16:14

2026-07-04T16:16

черное море

происшествия

самолет

авиация

новости

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.Отмечается, что самолет авиакомпании "Азимут" возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14.36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды. Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.Как сообщили в Росавиации, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, происшествия, самолет, авиация, новости, росавиация