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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T14:09
2026-07-04T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

14:09 04.07.2026 (обновлено: 14:28 04.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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