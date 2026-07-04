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Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
Более тысячи FPV-дронов ежемесячно собирают бойцы ремонтного взвода беспилотных систем (БпС) артбригады 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T11:06
2026-07-04T11:06
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
видео
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Более тысячи FPV-дронов ежемесячно собирают бойцы ремонтного взвода беспилотных систем (БпС) артбригады 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" для обеспечения штурмовых мотострелковых подразделений высокоточным оружием на Ореховском направлении и уничтожения противника в Запорожской области. Как организовано процесс производства БПЛА, рассказали в Минобороны РФ.Процесс производства организован в несколько этапов. Основные детали и комплектующие для будущих БПЛА поступают с заводов-изготовителей в войска, где в технических лабораториях, расположенных в тыловых районах зоны проведения СВО, специальные ремонтные подразделения БпС собирают боевые образцы."В день через меня проходит 15 штук где-то... Нам отдают с завода дроны, мы их проверяем, прошиваем. То, чего нет, возможности на позиции, делаем здесь, чтобы все было укомплектовано... и отдаем им (бойцам на передовой – ред.). Один из плюсов – не заглушишь его (дрон – ред.) РЭБом", – рассказал о своей работе по подготовке дронов мастер ремонтного взвода БпС с позывным "Сантехник".По данным Минобороны, ежемесячно в технической лаборатории артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" для уничтожения противника в Запорожской области собирается более 1000 FPV-дронов.В ведомстве отмечают, что собранные в полевых лабораториях FPV-дроны зарекомендовали себя как надежное и точное средство поражения. Беспилотники используются для уничтожения военной техники, опорных пунктов и живой силы ВСУ на линии боевого соприкосновения.Основная задача технических специалистов "Днепра" – обеспечить штурмовые подразделения мотострелковых частей эффективным высокоточным оружием на Ореховском направлении в Запорожской области.Тактику действий быстрых мобильных групп, оснащенных мотоциклами, здесь же, в Запорожской области, на учебно-тренировочном полигоне отрабатывают десантники Ульяновского соединения ВДВ, доставляющие на мотоциклах боеприпасы и провиант на передовую.Бойцы тренируются совершать маневры, перемещаясь по пересеченной местности двойками и тройками, что позволяет эффективно рассредоточивать силы и скрытно выходить на позиции противника, отметили в Минобороны.Наряду с отработкой управления техникой в условиях бездорожья, преодоления естественных и искусственных препятствий, особое внимание в ходе занятий уделяется также слаженности действий экипажей при выполнении штурмовых задач, быстрому спешиванию и занятию огневых рубежей после выхода в заданный район, рассказали в военном ведомстве.Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, докладывая о ситуации в зоне СВО на совещании под руководством президента страны Владимира Путина, сообщил, что передовые отряды группировки войск "Днепр" подошли на расстояние 9 км от Запорожья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на Херсонщине Шесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
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4.7
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министерство обороны рф, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), видео, группировка войск "днепр", запорожская область, видео
Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений

Бойцы "Днепра" готовят беспилотники к выполнению особых задач при освобождении Запорожья

11:06 04.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Более тысячи FPV-дронов ежемесячно собирают бойцы ремонтного взвода беспилотных систем (БпС) артбригады 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" для обеспечения штурмовых мотострелковых подразделений высокоточным оружием на Ореховском направлении и уничтожения противника в Запорожской области. Как организовано процесс производства БПЛА, рассказали в Минобороны РФ.
Процесс производства организован в несколько этапов. Основные детали и комплектующие для будущих БПЛА поступают с заводов-изготовителей в войска, где в технических лабораториях, расположенных в тыловых районах зоны проведения СВО, специальные ремонтные подразделения БпС собирают боевые образцы.
"В день через меня проходит 15 штук где-то... Нам отдают с завода дроны, мы их проверяем, прошиваем. То, чего нет, возможности на позиции, делаем здесь, чтобы все было укомплектовано... и отдаем им (бойцам на передовой – ред.). Один из плюсов – не заглушишь его (дрон – ред.) РЭБом", – рассказал о своей работе по подготовке дронов мастер ремонтного взвода БпС с позывным "Сантехник".
По данным Минобороны, ежемесячно в технической лаборатории артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" для уничтожения противника в Запорожской области собирается более 1000 FPV-дронов.
"Личный состав ремонтного взвода беспилотных систем (БпС) круглосуточно ведет работу по сборке и подготовке современных беспилотных летательных аппаратов", – рассказали в МО.
В ведомстве отмечают, что собранные в полевых лабораториях FPV-дроны зарекомендовали себя как надежное и точное средство поражения. Беспилотники используются для уничтожения военной техники, опорных пунктов и живой силы ВСУ на линии боевого соприкосновения.
"Военнослужащие группировки "Днепр" демонстрируют высокую эффективность использования данных беспилотников в реальных боевых условиях", – подчеркнули в МО РФ.
Основная задача технических специалистов "Днепра" – обеспечить штурмовые подразделения мотострелковых частей эффективным высокоточным оружием на Ореховском направлении в Запорожской области.
Тактику действий быстрых мобильных групп, оснащенных мотоциклами, здесь же, в Запорожской области, на учебно-тренировочном полигоне отрабатывают десантники Ульяновского соединения ВДВ, доставляющие на мотоциклах боеприпасы и провиант на передовую.
"Совершенствуем навыки вождения... Создаем условия, приближенные к реальным. В условиях современной войны, где есть дроны, необходима скорость, маневренность, что повышает живучесть личного состава", – поделился инструктор с позывным "Егерь".
Бойцы тренируются совершать маневры, перемещаясь по пересеченной местности двойками и тройками, что позволяет эффективно рассредоточивать силы и скрытно выходить на позиции противника, отметили в Минобороны.
Наряду с отработкой управления техникой в условиях бездорожья, преодоления естественных и искусственных препятствий, особое внимание в ходе занятий уделяется также слаженности действий экипажей при выполнении штурмовых задач, быстрому спешиванию и занятию огневых рубежей после выхода в заданный район, рассказали в военном ведомстве.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, докладывая о ситуации в зоне СВО на совещании под руководством президента страны Владимира Путина, сообщил, что передовые отряды группировки войск "Днепр" подошли на расстояние 9 км от Запорожья.
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