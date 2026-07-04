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Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове

Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове

Домашняя обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове-на-Дону. Идет проверка по факту инцидента. Об этом сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T20:03

2026-07-04T20:03

2026-07-04T20:03

ростов-на-дону

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Домашняя обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове-на-Дону. Идет проверка по факту инцидента. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.В местных СМИ в субботу появилась информация, что животное гуляло с хозяйкой на поводке. В какой-то момент женщина не удержала обезьяну, она врывалась и укусила девочку за бедро. Ребенка доставили в больницу, где сделали несколько уколов от бешенства. По свидетельствам очевидцев, которые приводят местные издания, обезьяна ранее уже проявляла агрессию к прохожим.Уточняется, что по данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУСК России организована доследственная проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, животные, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество