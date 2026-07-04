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Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове
Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове
Домашняя обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове-на-Дону. Идет проверка по факту инцидента. Об этом сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T20:03
2026-07-04T20:03
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Домашняя обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове-на-Дону. Идет проверка по факту инцидента. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.В местных СМИ в субботу появилась информация, что животное гуляло с хозяйкой на поводке. В какой-то момент женщина не удержала обезьяну, она врывалась и укусила девочку за бедро. Ребенка доставили в больницу, где сделали несколько уколов от бешенства. По свидетельствам очевидцев, которые приводят местные издания, обезьяна ранее уже проявляла агрессию к прохожим.Уточняется, что по данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУСК России организована доследственная проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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ростов-на-дону, животные, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество
Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове

В Ростове-на-Дону обезьяна покусала 10-летнюю девочку

20:03 04.07.2026
 
© AFP 2016/ Ishara S. Kodikara / Перейти в фотобанкОбезьяна
Обезьяна
© AFP 2016/ Ishara S. Kodikara
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Домашняя обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове-на-Дону. Идет проверка по факту инцидента. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.
В местных СМИ в субботу появилась информация, что животное гуляло с хозяйкой на поводке. В какой-то момент женщина не удержала обезьяну, она врывалась и укусила девочку за бедро. Ребенка доставили в больницу, где сделали несколько уколов от бешенства. По свидетельствам очевидцев, которые приводят местные издания, обезьяна ранее уже проявляла агрессию к прохожим.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о нападении обезьяны на 10-летнюю девочку в Советском районе города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе МАКС.
Уточняется, что по данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУСК России организована доследственная проверка.
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Ростов-на-ДонуЖивотныеПроисшествиядетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиОбщество
 
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