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Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ

Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ

Новый пожар вспыхнул в старейший в мире биосферном степной заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T14:43

2026-07-04T14:43

2026-07-04T14:43

заповедник аскания нова

херсонская область

дмитрий мещеряков

пожар

атаки всу

украина

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Новый пожар вспыхнул в старейший в мире биосферном степной заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.Общая площадь пожаров, возникших из-за атак ВСУ по заповеднику, за последнюю неделю составила около 2,1 тысячи гектаров, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные."Сегодня из-за атак дронов противника в степной части заповедника вспыхнул новый пожар", - сказал Мещеряков.Кроме того, по его словам, ранее дроны ВСУ атаковали электроопору, по которой идет питание заповедника и поселка Аскания-Нова, а также одну из подстанций.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260703/pozhar-v-zapovednike-askaniya-nova-unichtozhil-redkie-vidy-flory-i-fauny-1157353069.html

херсонская область

украина

новые регионы россии

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заповедник аскания нова, херсонская область, дмитрий мещеряков, пожар, атаки всу, украина, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, происшествия, новости