Рейтинг@Mail.ru
Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260704/novyy-pozhar-vspykhnul-v-khersonskom-zapovednike-askaniya-nova-iz-za-atak-vsu-1157389911.html
Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ
Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ
Новый пожар вспыхнул в старейший в мире биосферном степной заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T14:43
2026-07-04T14:43
заповедник аскания нова
херсонская область
дмитрий мещеряков
пожар
атаки всу
украина
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147666819_0:14:1046:602_1920x0_80_0_0_1fd2bd80aafc240c57f039feb7cff182.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Новый пожар вспыхнул в старейший в мире биосферном степной заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.Общая площадь пожаров, возникших из-за атак ВСУ по заповеднику, за последнюю неделю составила около 2,1 тысячи гектаров, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные."Сегодня из-за атак дронов противника в степной части заповедника вспыхнул новый пожар", - сказал Мещеряков.Кроме того, по его словам, ранее дроны ВСУ атаковали электроопору, по которой идет питание заповедника и поселка Аскания-Нова, а также одну из подстанций.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260703/pozhar-v-zapovednike-askaniya-nova-unichtozhil-redkie-vidy-flory-i-fauny-1157353069.html
херсонская область
украина
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147666819_113:0:933:615_1920x0_80_0_0_63764e1b84090645e0abd9e38b1a492f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заповедник аскания нова, херсонская область, дмитрий мещеряков, пожар, атаки всу, украина, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, происшествия, новости
Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ

Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ

14:43 04.07.2026
 
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"Пожар произошел в заповеднике "Аскания-Нова" из-за атаки дронов ВСУ
Пожар произошел в заповеднике Аскания-Нова из-за атаки дронов ВСУ
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Новый пожар вспыхнул в старейший в мире биосферном степной заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Общая площадь пожаров, возникших из-за атак ВСУ по заповеднику, за последнюю неделю составила около 2,1 тысячи гектаров, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные.
"Сегодня из-за атак дронов противника в степной части заповедника вспыхнул новый пожар", - сказал Мещеряков.
Кроме того, по его словам, ранее дроны ВСУ атаковали электроопору, по которой идет питание заповедника и поселка Аскания-Нова, а также одну из подстанций.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар произошел в заповеднике Аскания-Нова из-за атаки дронов ВСУ. Архивное фото
Вчера, 07:07
Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны
 
Заповедник Аскания НоваХерсонская областьДмитрий МещеряковПожарАтаки ВСУУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Кубани выделили дополнительные объемы топлива
14:56Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей Крыма
14:43Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ
14:09Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:05Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку
13:47Воздушная тревога - в Севастополе включили сирены
13:42Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в Запорожье
13:34Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21
13:15Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян
12:56Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды
12:55Пытки российских военнопленных осудили в ООН
12:33Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
12:03Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
11:56Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
11:28При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и ребенок
11:06Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
10:40Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые
10:16Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ
10:09В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи
09:53В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС
Лента новостейМолния