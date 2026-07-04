https://crimea.ria.ru/20260704/novye-pesni-nad-krymom-letyat-chto-spel-bogatikov-o-poluostrove-1152884104.html

Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове

Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове

РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T18:56

2026-07-04T18:56

2026-07-04T18:56

с песней по крыму

крым

софия ротару

лаванда

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культура

ялта

симферополь

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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Уникальным явлением для Крыма в 70-х годах стал советский музыкальный фестиваль "Крымские зори". В нем участвовали народные коллективы - победители республиканских конкурсов совместно с профессиональными исполнителями. Фестиваль проводился на различных площадках в разных городах полуострова. Всего с 1973 по 1983 годы состоялось шесть полномасштабных массовых фестивалей. Их открытие, как правило, происходило на стадионе "Локомотив" в Симферополе, а закрытие - в Ялте.Всего за время проведения фестиваля на нём выступило более 6 тысяч исполнителей на более чем 2 тысячах концертов, которые посетило около 2 миллионов человек.В разные годы участниками фестиваля "Крымские зори" были такие певцы и артисты как Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Клавдия Шульженко, ВИА "Червона рута", "Сябры", "Ялла". Приезжали на "Крымские зори" и зарубежные артисты из Польши, Югославии, Чехословакии, Кампучии и Японии.Знаменитые артисты давали абсолютно бесплатные концерты на стадионах, во Дворцах культуры и сельских клубах. "Крымские зори" были поистине всенародными праздниками.После участия в первом фестивале работать в Крымскую филармонию пригласили Юрия Богатикова. Он без раздумий переехал жить в Ялту. В 1996 году Богатикову присвоили звание "Почетный гражданин г. Ялты", а в 2001 году – звание "Почетный крымчанин". Переехав на полуостров, Богатиков поет множество крымских песен, в том числе и песню "Крымские зори", которая – про фестиваль и исполнена на нем. Песню написали Глеб Горбовский и Станислав Пожлаков в 1979 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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