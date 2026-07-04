Рейтинг@Mail.ru
Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260704/novye-pesni-nad-krymom-letyat-chto-spel-bogatikov-o-poluostrove-1152884104.html
Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове
Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове
РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T18:56
2026-07-04T18:56
с песней по крыму
крым
софия ротару
лаванда
музыка
культура
ялта
симферополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99606/49/996064992_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c20191775e74483b386d103a3ae5e098.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Уникальным явлением для Крыма в 70-х годах стал советский музыкальный фестиваль "Крымские зори". В нем участвовали народные коллективы - победители республиканских конкурсов совместно с профессиональными исполнителями. Фестиваль проводился на различных площадках в разных городах полуострова. Всего с 1973 по 1983 годы состоялось шесть полномасштабных массовых фестивалей. Их открытие, как правило, происходило на стадионе "Локомотив" в Симферополе, а закрытие - в Ялте.Всего за время проведения фестиваля на нём выступило более 6 тысяч исполнителей на более чем 2 тысячах концертов, которые посетило около 2 миллионов человек.В разные годы участниками фестиваля "Крымские зори" были такие певцы и артисты как Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Клавдия Шульженко, ВИА "Червона рута", "Сябры", "Ялла". Приезжали на "Крымские зори" и зарубежные артисты из Польши, Югославии, Чехословакии, Кампучии и Японии.Знаменитые артисты давали абсолютно бесплатные концерты на стадионах, во Дворцах культуры и сельских клубах. "Крымские зори" были поистине всенародными праздниками.После участия в первом фестивале работать в Крымскую филармонию пригласили Юрия Богатикова. Он без раздумий переехал жить в Ялту. В 1996 году Богатикову присвоили звание "Почетный гражданин г. Ялты", а в 2001 году – звание "Почетный крымчанин". Переехав на полуостров, Богатиков поет множество крымских песен, в том числе и песню "Крымские зори", которая – про фестиваль и исполнена на нем. Песню написали Глеб Горбовский и Станислав Пожлаков в 1979 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99606/49/996064992_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_f24f1bd1f72c451f6cc97cff905a0a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с песней по крыму, крым, софия ротару, лаванда, музыка, культура, ялта, симферополь

Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове

18:56 04.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Уникальным явлением для Крыма в 70-х годах стал советский музыкальный фестиваль "Крымские зори". В нем участвовали народные коллективы - победители республиканских конкурсов совместно с профессиональными исполнителями. Фестиваль проводился на различных площадках в разных городах полуострова. Всего с 1973 по 1983 годы состоялось шесть полномасштабных массовых фестивалей. Их открытие, как правило, происходило на стадионе "Локомотив" в Симферополе, а закрытие - в Ялте.
Всего за время проведения фестиваля на нём выступило более 6 тысяч исполнителей на более чем 2 тысячах концертов, которые посетило около 2 миллионов человек.
В разные годы участниками фестиваля "Крымские зори" были такие певцы и артисты как Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Клавдия Шульженко, ВИА "Червона рута", "Сябры", "Ялла". Приезжали на "Крымские зори" и зарубежные артисты из Польши, Югославии, Чехословакии, Кампучии и Японии.
Знаменитые артисты давали абсолютно бесплатные концерты на стадионах, во Дворцах культуры и сельских клубах. "Крымские зори" были поистине всенародными праздниками.
После участия в первом фестивале работать в Крымскую филармонию пригласили Юрия Богатикова. Он без раздумий переехал жить в Ялту. В 1996 году Богатикову присвоили звание "Почетный гражданин г. Ялты", а в 2001 году – звание "Почетный крымчанин". Переехав на полуостров, Богатиков поет множество крымских песен, в том числе и песню "Крымские зори", которая – про фестиваль и исполнена на нем. Песню написали Глеб Горбовский и Станислав Пожлаков в 1979 году.
"Новые песни над морем летят в крымские зори, в крымские зори. Крым, Крым, песенный звон. Крым, Крым, Черное море. Я, ты - каждый влюблен в Крым, Крым, в крымские зори".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
С песней по КрымуКрымСофия РотаруЛавандаМузыкаКультураЯлтаСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:25Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
20:03Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове
19:38Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
19:29Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон
19:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:56Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове
18:34В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам
18:16Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ
17:59Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
17:45На Украине начинается топливный кризис – Азаров
17:28В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу
17:17Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июля
17:11Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
16:51Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России
16:27Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
16:14Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
15:58Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars
15:49Ситуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма
15:32Шекспир и Кошкин дом: мир Самуила Маршака
15:13Кубани выделили дополнительные объемы топлива
Лента новостейМолния