https://crimea.ria.ru/20260704/novaya-polosa-bezopasnosti-na-ukraine-zayavlenie-medvedeva-1157392874.html

Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева

Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева

Новая полоса безопасности на Украине, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T17:59

2026-07-04T17:59

2026-07-04T17:59

дмитрий медведев

россия

украина

буферная зона безопасности

новости сво

сумская область

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Новая полоса безопасности на Украине, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Президент России Владимир Путин в пятницу сообщил, что чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

сумская область

днепропетровская область

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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