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Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
Новая полоса безопасности на Украине, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T17:59
2026-07-04T17:59
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Новая полоса безопасности на Украине, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Президент России Владимир Путин в пятницу сообщил, что чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий медведев, россия, украина, буферная зона безопасности, новости сво, сумская область, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы россии, новости
Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева

Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территории трех областей – Медведев

17:59 04.07.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Новая полоса безопасности на Украине, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Президент России Владимир Путин в пятницу сообщил, что чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории.
"Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", - написал Медведев в МАКС.
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Дмитрий МедведевРоссияУкраинаБуферная зона безопасностиНовости СВОСумская областьДнепропетровская областьХарьковская областьВооруженные силы РоссииНовости
 
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