https://crimea.ria.ru/20260704/novaya-polosa-bezopasnosti-na-ukraine-zayavlenie-medvedeva-1157392874.html
Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
Новая полоса безопасности на Украине, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T17:59
2026-07-04T17:59
2026-07-04T17:59
дмитрий медведев
россия
украина
буферная зона безопасности
новости сво
сумская область
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645584_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_16609602346d8e104d5456a152b2c0f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Новая полоса безопасности на Украине, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Президент России Владимир Путин в пятницу сообщил, что чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
сумская область
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2775bf4aa2b44b259794e93b73e59f8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, украина, буферная зона безопасности, новости сво, сумская область, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы россии, новости
Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территории трех областей – Медведев