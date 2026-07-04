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Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в канеле... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T12:03
2026-07-04T12:11
атаки всу на крым
прокуратура республики крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в канеле надзорного ведомства на платформе МАКС.Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших

Ночная атака на Крым - соблюдение прав пострадавших на контроле прокуратуры

12:03 04.07.2026 (обновлено: 12:11 04.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в канеле надзорного ведомства на платформе МАКС.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов", - говорится в сообщении.
Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76.
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