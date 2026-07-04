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Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в канеле... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T12:03
2026-07-04T12:03
2026-07-04T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в канеле надзорного ведомства на платформе МАКС.Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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атаки всу на крым, прокуратура республики крым, олег камшилов, крым, новости крыма, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
Ночная атака на Крым - соблюдение прав пострадавших на контроле прокуратуры
12:03 04.07.2026 (обновлено: 12:11 04.07.2026)