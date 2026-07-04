https://crimea.ria.ru/20260704/ne-dopustit-peregreva-v-krymu-iz-za-zhary-rastet-smertnost-1157374614.html

Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность

Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность

Во время жары в Республике Крым всегда происходит увеличение количества обращений в скорую медицинскую помощь и растет статистика смертей. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T08:48

2026-07-04T08:48

2026-07-04T08:48

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Во время жары в Республике Крым всегда происходит увеличение количества обращений в скорую медицинскую помощь и растет статистика смертей. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.Однако, отметила специалист, число обращений в медицинские организации растет не только по поводу сердечно-сосудистой патологии, но и за счет маленьких детей от 0 до 2 лет.Она рекомендовала надевать на детей светлую, легкую одежду и гулять в ранние часы."Дети очень активны, и они очень быстро перегреваются. Родитель не всегда может отследить, попоил он ребенка или нет, пил он или нет. Поэтому тут в первую очередь внимание детям", - призвала врач.Ольга Барило посоветовала также контролировать состояние людей пожилого возраста.Часто такие нарушения, добавила гостья студии, происходят в следствии несоблюдения водно-питьевого режима или при злоупотреблении определенными алкогольными напитками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, ольга барило, медицина, жара, погода в крыму, новости крыма