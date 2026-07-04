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Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность
Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность
Во время жары в Республике Крым всегда происходит увеличение количества обращений в скорую медицинскую помощь и растет статистика смертей. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Во время жары в Республике Крым всегда происходит увеличение количества обращений в скорую медицинскую помощь и растет статистика смертей. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.Однако, отметила специалист, число обращений в медицинские организации растет не только по поводу сердечно-сосудистой патологии, но и за счет маленьких детей от 0 до 2 лет.Она рекомендовала надевать на детей светлую, легкую одежду и гулять в ранние часы."Дети очень активны, и они очень быстро перегреваются. Родитель не всегда может отследить, попоил он ребенка или нет, пил он или нет. Поэтому тут в первую очередь внимание детям", - призвала врач.Ольга Барило посоветовала также контролировать состояние людей пожилого возраста.Часто такие нарушения, добавила гостья студии, происходят в следствии несоблюдения водно-питьевого режима или при злоупотреблении определенными алкогольными напитками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, ольга барило, медицина, жара, погода в крыму, новости крыма
Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность
В Крыму из-за аномальной жары выросла смертность и случаи вызова скорой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым.
Во время жары в Республике Крым всегда происходит увеличение количества обращений в скорую медицинскую помощь и растет статистика смертей. Об этом РИА Новости Крым
рассказала главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.
"Цифры у нас традиционно остаются на том же уровне по сравнению с прошлым и предыдущими годами, мы анализируем за три последние года. Конечно, в условиях жары смертность всегда растет. И по обострениям сердечно-сосудистой патологии, острым состояниям, таким как инфаркты и инсульты, действительно обращения растут. Вызовы скорой помощи увеличились", - подтвердила она.
Однако, отметила специалист, число обращений в медицинские организации растет не только по поводу сердечно-сосудистой патологии, но и за счет маленьких детей от 0 до 2 лет.
"Когда наступает перегрев, родители думают, что это какое-то отравление, гастросимптом, а это либо солнечный, либо тепловой удар", - пояснила терапевт.
Она рекомендовала надевать на детей светлую, легкую одежду и гулять в ранние часы.
"Дети очень активны, и они очень быстро перегреваются. Родитель не всегда может отследить, попоил он ребенка или нет, пил он или нет. Поэтому тут в первую очередь внимание детям", - призвала врач.
Ольга Барило посоветовала также контролировать состояние людей пожилого возраста.
"Все граждане старше 60 лет. Есть патология или нет, есть хронические заболевания или нет - очень строгий контроль за своим состоянием. Участились вызовы бригад неотложной помощи на дом. И, конечно, именно по этому поводу. Это либо гипертонические кризы, либо наоборот - гипотония, состояние с низким давлением, головокружения, слабость", - подчеркнула она.
Часто такие нарушения, добавила гостья студии, происходят в следствии несоблюдения водно-питьевого режима или при злоупотреблении определенными алкогольными напитками.
"Если в обычном состоянии выпивающие люди чувствовали себя удовлетворительно, то сейчас наступают, конечно, очень печальные моменты, когда мы даже не успеваем спасти такого пациента. Потому что, опять же, алкоголь, перегрев – и наступает резкое обезвоживание и смерть. Не столько от отравления алкоголем, сколько от сердечно-сосудистой патологии", - обратила внимание она.
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