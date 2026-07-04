https://crimea.ria.ru/20260704/nad-rossiey-sbili-10-krylatykh-raket-flamingo-i-9-reaktivnykh-snaryadov-himars-1157391062.html

Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars

Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars

В ночь на субботу над Россией были уничтожены более 500 воздушных целей, в том числе над регионами сбиты крылатые ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды Himars. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T15:58

2026-07-04T15:58

2026-07-04T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ночь на субботу над Россией были уничтожены более 500 воздушных целей, в том числе над регионами сбиты крылатые ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды Himars. Об этом сообщили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, попытка главы киевского режима Владимира Зеленского отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана."Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными Силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима", - добавили в Минобороны.Все цели были уничтожены боевыми расчетами зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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