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Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars
Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars
В ночь на субботу над Россией были уничтожены более 500 воздушных целей, в том числе над регионами сбиты крылатые ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды Himars. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T15:58
2026-07-04T15:58
2026-07-04T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ночь на субботу над Россией были уничтожены более 500 воздушных целей, в том числе над регионами сбиты крылатые ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды Himars. Об этом сообщили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, попытка главы киевского режима Владимира Зеленского отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана."Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными Силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима", - добавили в Минобороны.Все цели были уничтожены боевыми расчетами зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, атаки всу, новости сво, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, происшествия, безопасность, ракета "фламинго", himars, поставки западного оружия украине
Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars
Над Россией за ночь сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars
15:58 04.07.2026 (обновлено: 16:07 04.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ночь на субботу над Россией были уничтожены более 500 воздушных целей, в том числе над регионами сбиты крылатые ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды Himars. Об этом сообщили в Минобороны.
"В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 9 реактивных снарядов Himars производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности", - сказано в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, попытка главы киевского режима Владимира Зеленского отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана.
"Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными Силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима", - добавили в Минобороны.
Все цели были уничтожены боевыми расчетами зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации.
"Попытка Владимира Зеленского нанесения ущерба гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных Сил Российской Федерации", - заключили в Минобороны.
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