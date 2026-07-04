https://crimea.ria.ru/20260704/nad-krymom-i-azovskim-morem-otrabotala-pvo-1157394987.html

Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО

Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и Азовское море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T20:25

2026-07-04T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и Азовское море. Об этом сообщили в Минобороны.Удары вражеских дронов отражались в период с 7 утра до 20:00 по московскому времени.В ночь на субботу Крым подвергся массированному удару ВСУ. В результате атаки погиб человек, ранены взрослый и 10-летний ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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