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Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и Азовское море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и Азовское море. Об этом сообщили в Минобороны.Удары вражеских дронов отражались в период с 7 утра до 20:00 по московскому времени.В ночь на субботу Крым подвергся массированному удару ВСУ. В результате атаки погиб человек, ранены взрослый и 10-летний ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО

Над Крымом и еще пятью регионами России уничтожено 92 беспилотника ВСУ

20:25 04.07.2026 (обновлено: 20:31 04.07.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и Азовское море. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары вражеских дронов отражались в период с 7 утра до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
В ночь на субботу Крым подвергся массированному удару ВСУ. В результате атаки погиб человек, ранены взрослый и 10-летний ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.
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