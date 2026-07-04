https://crimea.ria.ru/20260704/na-ukraine-nachinaetsya-toplivnyy-krizis--azarov-1157392734.html

На Украине начинается топливный кризис – Азаров

На Украине начинается топливный кризис – Азаров - РИА Новости Крым, 04.07.2026

На Украине начинается топливный кризис – Азаров

Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T17:45

2026-07-04T17:45

2026-07-04T17:45

украина

топливо

в мире

николай азаров

владимир зеленский

мнения

политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f11b08587f0c2d0a3254c8160b230231.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.При этом Азаров отметил, что Украина продолжает получать по суше и по морю топливо от стран Запада. "До сейчас киевский режим существовал великолепно, никаких очередей на заправках, которых по стране насчитывается около 6 тысяч, не было. Но Зеленский, с подачи своих западных кураторов, решил бить по российским НПЗ. А Россия в ответ начала планомерно уничтожать украинские АЗС", - отметил он.По мнению экс-премьера Украины, если Россия продолжит воздействия на систему логистики нефтепродуктов ВСУ, то через определенное время это приведет к топливному кризису на Украине. причиной которому стал сам глава киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, топливо, в мире, николай азаров, владимир зеленский, мнения, политика, новости