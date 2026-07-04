https://crimea.ria.ru/20260704/na-ukraine-nachinaetsya-toplivnyy-krizis--azarov-1157392734.html
На Украине начинается топливный кризис – Азаров
На Украине начинается топливный кризис – Азаров - РИА Новости Крым, 04.07.2026
На Украине начинается топливный кризис – Азаров
Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T17:45
2026-07-04T17:45
2026-07-04T17:45
украина
топливо
в мире
николай азаров
владимир зеленский
мнения
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f11b08587f0c2d0a3254c8160b230231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.При этом Азаров отметил, что Украина продолжает получать по суше и по морю топливо от стран Запада. "До сейчас киевский режим существовал великолепно, никаких очередей на заправках, которых по стране насчитывается около 6 тысяч, не было. Но Зеленский, с подачи своих западных кураторов, решил бить по российским НПЗ. А Россия в ответ начала планомерно уничтожать украинские АЗС", - отметил он.По мнению экс-премьера Украины, если Россия продолжит воздействия на систему логистики нефтепродуктов ВСУ, то через определенное время это приведет к топливному кризису на Украине. причиной которому стал сам глава киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_47b16e23533f434e59bc1376bf999eb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, топливо, в мире, николай азаров, владимир зеленский, мнения, политика, новости
На Украине начинается топливный кризис – Азаров
Азаров обвинил Зеленского в топливном кризисе на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
"В Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеобробатывающие комбинаты не работают", - написал он в Telegram.
При этом Азаров отметил, что Украина продолжает получать по суше и по морю топливо от стран Запада.
"До сейчас киевский режим существовал великолепно, никаких очередей на заправках, которых по стране насчитывается около 6 тысяч, не было. Но Зеленский, с подачи своих западных кураторов, решил бить по российским НПЗ. А Россия в ответ начала планомерно уничтожать украинские АЗС", - отметил он.
По мнению экс-премьера Украины, если Россия продолжит воздействия на систему логистики нефтепродуктов ВСУ, то через определенное время это приведет к топливному кризису на Украине. причиной которому стал сам глава киевского режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.