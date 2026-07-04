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На Украине начинается топливный кризис – Азаров - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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На Украине начинается топливный кризис – Азаров
На Украине начинается топливный кризис – Азаров - РИА Новости Крым, 04.07.2026
На Украине начинается топливный кризис – Азаров
Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T17:45
2026-07-04T17:45
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топливо
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.При этом Азаров отметил, что Украина продолжает получать по суше и по морю топливо от стран Запада. "До сейчас киевский режим существовал великолепно, никаких очередей на заправках, которых по стране насчитывается около 6 тысяч, не было. Но Зеленский, с подачи своих западных кураторов, решил бить по российским НПЗ. А Россия в ответ начала планомерно уничтожать украинские АЗС", - отметил он.По мнению экс-премьера Украины, если Россия продолжит воздействия на систему логистики нефтепродуктов ВСУ, то через определенное время это приведет к топливному кризису на Украине. причиной которому стал сам глава киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, топливо, в мире, николай азаров, владимир зеленский, мнения, политика, новости
На Украине начинается топливный кризис – Азаров

Азаров обвинил Зеленского в топливном кризисе на Украине

17:45 04.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский виновен в топливном кризисе, который начинается на Украине. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

"В Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеобробатывающие комбинаты не работают", - написал он в Telegram.

При этом Азаров отметил, что Украина продолжает получать по суше и по морю топливо от стран Запада.
"До сейчас киевский режим существовал великолепно, никаких очередей на заправках, которых по стране насчитывается около 6 тысяч, не было. Но Зеленский, с подачи своих западных кураторов, решил бить по российским НПЗ. А Россия в ответ начала планомерно уничтожать украинские АЗС", - отметил он.
По мнению экс-премьера Украины, если Россия продолжит воздействия на систему логистики нефтепродуктов ВСУ, то через определенное время это приведет к топливному кризису на Украине. причиной которому стал сам глава киевского режима.
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УкраинаТопливоВ миреНиколай АзаровВладимир ЗеленскийМненияПолитикаНовости
 
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17:59Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
17:45На Украине начинается топливный кризис – Азаров
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