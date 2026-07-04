https://crimea.ria.ru/20260704/morskoy-transport-v-sevastopole-priostanovit-rabotu-iz-za-nepogody-1157388473.html

Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды

Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды

Пассажирский транспорт в Севастополе приостановил рейсы через бухту из-за ухудшения погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T12:56

2026-07-04T12:56

2026-07-04T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Пассажирский транспорт в Севастополе приостановил рейсы через бухту из-за ухудшения погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что днем в субботу активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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