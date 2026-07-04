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Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды
Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды
Пассажирский транспорт в Севастополе приостановил рейсы через бухту из-за ухудшения погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T12:56
2026-07-04T12:56
2026-07-04T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Пассажирский транспорт в Севастополе приостановил рейсы через бухту из-за ухудшения погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Ранее сообщалось, что днем в субботу активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Морской транспорт в Севастополе приостановит работу из-за непогоды
Морской транспорт на линии "Радиогорка — Артбухта" в Севастополе не работеает из-за погоды
12:56 04.07.2026 (обновлено: 12:57 04.07.2026)