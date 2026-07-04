https://crimea.ria.ru/20260704/minus-esche-1350-boevikov-armiya-rossii-peremalyvaet-vsu-1157393025.html

Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ

Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ

Еще более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за минувшие сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T18:16

2026-07-04T18:16

2026-07-04T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Еще более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за минувшие сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех направлениях. Подробностями успешных боев поделились в Минобороны.По данным ведомства, самые крупные потери в живой силе – 310 военнослужащих – ВСУ понесли при наступлении российских подразделений группировки войск "Центр", которые за сутки улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.В то же время подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и установили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области: Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.При этом было нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР.Одновременно в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии в проведении разминирования и зачистки города за уничтожили до 20 украинских военнослужащих и технику, в том числе производства США."Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 230 военнослужащих", – отметили в Минобороны.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Глухова и Хотеня в Сумской области."В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ольховатка и Лютовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих", – добавили в МО РФ.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, силами бойцов именно этих подразделений был полностью освобожден город Константиновка, о чем накануне сообщали в Кремле.Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуКроме того, "южане" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и аэромобильной бригады ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевка в ДНР, так что за сутки враг потерял здесь около 170 боевиков, добавили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки также продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, рассказали в ведомстве.Тем временем подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны под Ореховом и Григоровкой в Запорожской области, уничтожив до 60 украинских боевиков.Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступленийНакануне, 3 июля, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за неделю потеряли 10 105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей КрымаПять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль РоссииНад Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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