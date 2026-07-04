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Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ
Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ
Еще более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за минувшие сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T18:16
2026-07-04T18:16
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Еще более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за минувшие сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех направлениях. Подробностями успешных боев поделились в Минобороны.По данным ведомства, самые крупные потери в живой силе – 310 военнослужащих – ВСУ понесли при наступлении российских подразделений группировки войск "Центр", которые за сутки улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.В то же время подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и установили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области: Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.При этом было нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР.Одновременно в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии в проведении разминирования и зачистки города за уничтожили до 20 украинских военнослужащих и технику, в том числе производства США."Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 230 военнослужащих", – отметили в Минобороны.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Глухова и Хотеня в Сумской области."В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ольховатка и Лютовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих", – добавили в МО РФ.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, силами бойцов именно этих подразделений был полностью освобожден город Константиновка, о чем накануне сообщали в Кремле.Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали КонстантиновкуКроме того, "южане" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и аэромобильной бригады ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевка в ДНР, так что за сутки враг потерял здесь около 170 боевиков, добавили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки также продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, рассказали в ведомстве.Тем временем подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны под Ореховом и Григоровкой в Запорожской области, уничтожив до 60 украинских боевиков.Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступленийНакануне, 3 июля, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за неделю потеряли 10 105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей КрымаПять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль РоссииНад Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и 9 реактивных снарядов Himars
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ

ВСУ потеряли 1350 боевиков за сутки в зоне спецоперации – Минобороны

18:16 04.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Еще более 1350 боевиков потеряла армия киевского режима за минувшие сутки в ходе наступления Вооруженных сил России, разбиты два десятка бригад ВСУ на всех направлениях. Подробностями успешных боев поделились в Минобороны.
По данным ведомства, самые крупные потери в живой силе – 310 военнослужащих – ВСУ понесли при наступлении российских подразделений группировки войск "Центр", которые за сутки улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.
В то же время подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и установили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области: Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.
При этом было нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР.
Одновременно в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии в проведении разминирования и зачистки города за уничтожили до 20 украинских военнослужащих и технику, в том числе производства США.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 230 военнослужащих", – отметили в Минобороны.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Глухова и Хотеня в Сумской области.
"В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ольховатка и Лютовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих", – добавили в МО РФ.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, силами бойцов именно этих подразделений был полностью освобожден город Константиновка, о чем накануне сообщали в Кремле.
Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку
Кроме того, "южане" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и аэромобильной бригады ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевка в ДНР, так что за сутки враг потерял здесь около 170 боевиков, добавили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки также продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, рассказали в ведомстве.
Тем временем подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны под Ореховом и Григоровкой в Запорожской области, уничтожив до 60 украинских боевиков.
Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", – заключили в МО РФ.
Накануне, 3 июля, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за неделю потеряли 10 105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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