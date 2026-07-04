Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260704/massirovannaya-ataka-na-sankt-peterburg---sbity-67-dronov-1157385437.html
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона
Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T09:33
2026-07-04T09:46
ленинградская область
александр дрозденко
санкт-петербург
новости сво
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
александр беглов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/20/1118322030_0:143:3058:1864_1920x0_80_0_0_3785eadd8f0d8e69d125584b8016c23a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов.Силы ПВО уничтожили 72 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Губернатор добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/20/1118322030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b43225c0a52b9c27f2d037d8ebd38ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), александр беглов
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона

Массированная атака на Санкт-Петербург и Ленобласть - сбиты 72 дрона

09:33 04.07.2026 (обновлено: 09:46 04.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Утром 4 июля Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", - сообщил Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.
Силы ПВО уничтожили 72 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника", - написал он в канале на платформе МАКС.

Губернатор добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

"Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется", - написал Дрозденко.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоСанкт-ПетербургНовости СВОАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр Беглов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
12:03Ночная атака на Крым: открыта горячая линия для пострадавших
11:56Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
11:28При ночной атаке на Крым погиб человек - ранены взрослый и ребенок
11:06Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
10:40Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые
10:16Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ
10:09В Иране прощаются с аятоллой Хаменеи
09:53В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗС
09:33Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона
09:22Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
09:11В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи
08:48Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность
08:02Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы
07:44389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами
07:02Сколько воды накопили водохранилища Крыма в июне
00:08ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
00:01Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни
00:00Какой сегодня праздник: 4 июля
23:46Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день
Лента новостейМолния