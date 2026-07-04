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Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона
Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T09:33
2026-07-04T09:33
2026-07-04T09:46
ленинградская область
александр дрозденко
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новости сво
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
александр беглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов.Силы ПВО уничтожили 72 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Губернатор добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), александр беглов
Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона
Массированная атака на Санкт-Петербург и Ленобласть - сбиты 72 дрона
09:33 04.07.2026 (обновлено: 09:46 04.07.2026)