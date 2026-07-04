https://crimea.ria.ru/20260704/massirovannaya-ataka-na-sankt-peterburg---sbity-67-dronov-1157385437.html

Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона

Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Массированная атака на Санкт-Петербург - сбиты 72 дрона

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T09:33

2026-07-04T09:33

2026-07-04T09:46

ленинградская область

александр дрозденко

санкт-петербург

новости сво

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

александр беглов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/20/1118322030_0:143:3058:1864_1920x0_80_0_0_3785eadd8f0d8e69d125584b8016c23a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов.Силы ПВО уничтожили 72 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Губернатор добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), александр беглов