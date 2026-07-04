https://crimea.ria.ru/20260704/magnitnaya-burya-4-iyulya-mozhet-stat-vtoroy-po-sile-za-god---uchenye-1157386550.html

Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые

Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые

Магнитная буря в субботу за считанные минуты выросла по силе с G3 до G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космический исследований (ИКИ) РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T10:40

2026-07-04T10:40

2026-07-04T10:40

лаборатория солнечной астрономии ики ран

метеозависимость

солнце

вспышки на солнце

магнитные бури

геомагнитный шторм

новости

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Магнитная буря в субботу за считанные минуты выросла по силе с G3 до G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космический исследований (ИКИ) РАН.Ранее сообщалось, что на Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3."Пока писалось сообщение, буря выросла до G3.33. Второе событие года", - рассказали в ИКИ РАН.Ученые подчеркнули, что поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14.00 мск, но все же уступило.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория солнечной астрономии ики ран, метеозависимость, солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, геомагнитный шторм, новости, земля