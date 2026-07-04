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Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые
Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые
Магнитная буря в субботу за считанные минуты выросла по силе с G3 до G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космический исследований (ИКИ) РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T10:40
2026-07-04T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Магнитная буря в субботу за считанные минуты выросла по силе с G3 до G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космический исследований (ИКИ) РАН.Ранее сообщалось, что на Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3."Пока писалось сообщение, буря выросла до G3.33. Второе событие года", - рассказали в ИКИ РАН.Ученые подчеркнули, что поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14.00 мск, но все же уступило.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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лаборатория солнечной астрономии ики ран, метеозависимость, солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, геомагнитный шторм, новости, земля
Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ученые

Магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год - ИКИ РАН

10:40 04.07.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Магнитная буря в субботу за считанные минуты выросла по силе с G3 до G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космический исследований (ИКИ) РАН.
Ранее сообщалось, что на Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3.
"Пока писалось сообщение, буря выросла до G3.33. Второе событие года", - рассказали в ИКИ РАН.
Ученые подчеркнули, что поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14.00 мск, но все же уступило.
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Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМетеозависимостьСолнцеВспышки на СолнцеМагнитные буриГеомагнитный штормНовостиЗемля
 
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