https://crimea.ria.ru/20260704/lyubov-prevyshe-smerti-zachem-karaimka-sofya-pastak-poshla-na-rasstrel--1157343919.html

Любовь превыше смерти: зачем караимка Софья Пастак пошла на расстрел

Любовь превыше смерти: зачем караимка Софья Пастак пошла на расстрел - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Любовь превыше смерти: зачем караимка Софья Пастак пошла на расстрел

РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T20:41

2026-07-04T20:41

2026-07-04T20:41

саки

крым

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сакская лечебная грязь

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"Орлов - 6 лет", "Левит – 2 года", "Каплун - 5 лет", "Липович - 12 дней", "Малаевы - 6 человек", "Воробьевы - 3 человека", "неизвестная комсомолка" – это только некоторые из сотен имен из списка расстрелянных фашистами мирных жителей в селе Лесновка под Саками. В списке пока нет имени Валерии Брискиной и Софьи Пастак – последние были убиты 4 июня 1942 года. И если Валерия и Вера были уничтожены как представители еврейской национальности, то Софья – караимка, пошла на расстрел добровольно, чтобы поддержать группу плачущих детей, которых колонной через курортные Саки под жарким южным солнцем вели на расстрел.Предприниматели, землевладельцы, садоводыПастак – известная караимская фамилия. София – одна из дочерей видного представителя общественности Таврической губернии второй половины XIX-начала XX вв. Абрама Исааковича Пастака, внучка Исаака Осиповича Пастака – почетного гражданина Симферополя, крупного землевладельца. К землям Пастаков относился большой участок в районе нынешнего села Мирное под Симферополем.Абрам Пастак закончил Петровско-Разумовскую земледельческую и лесную академию в Москве и в 1888 г. вернулся в Симферополь и занялся садоводством вместе со своим отцом.После смерти учредителя садоводческой династии имение перешло по наследству Абраму Исааковичу. Он расширил садоводческое хозяйство и сделал его образцовым. Груши, яблоки абрикосы, персики, сливы, айва, шелковица, вишня, черешня, различные ягоды, грецкий орех, миндаль, лещина, инжир, декоративные растения и вьющиеся растения, семена овощей и бахчевых – чего только не выращивали в питомнике Пастака. Для защиты насаждений от тли и других вредителей Пастак создает завод по изготовлению табачного экстракта, которым обрабатывали сады и огороды.Прекрасный предприниматель, он понимал важность прогресса, для ознакомления с опытом других садоводов выезжал за границу и старался учить лучших садоводов в том числе у специалистов за рубежом. А еще из Франции и Германии он привозил лучшие сорта фруктов, внедряя их в производство в России.В Балаклаве на мощностях рыбного консервного завода другого промышленника-караима он организовал консервное производство, в железнодорожном ведомстве добился того, чтобы крымские фрукты отправляли "на материк" на скором почтовом поезде, а часть особо скоропортящихся – на еще более скором курьерском.Орден Льва и Солнца за крымские фрукты"Пастака интересовали не только заботы о развитии садоводства, но и насущные проблемы просветительского характера, что позволяло ему принимать самое деятельное участие в делах народного образования", - сообщает Прохоров.Например, он организовал в Симферополе в воспитательных целях "праздник древонасаждения": под звуки оркестра и в торжественной обстановке в Городском саду ученики школ и гимназий в ноябре 1902 года высадили деревья из собственного питомника.Он же, хорошо понимая важность образования для развития садоводства в регионе, на базе своего имения "Салгирка" открыл школу садоводства.Он же предложил в курс ввести такие предметы как табаководство, пчеловодство, шелководство, плотницкое, столярное и бондарное ремесла, а также плетение корзин. На базе этой школы также оказывалась помощь другим частным садоводческим школам.Также он предложил властям при его имении и на базе его земель открыть помологическую и энтомологическую станцию "для изучения сортов, пригодных для разведения", а также для апробирования мер по борьбе с вредителями. Всем этим задумкам суждено было сбыться: в 1907 году открылось училище садоводства, в 1912 году оно было преобразовано в помологическую станцию.Качество посадочного материала, фруктов, орехов, ягод из имения Пастака было отменным, урожаи неоднократно получали золотые медали на садово-плодоводческих выставках в России и за рубежом."Продукция питомника экспортировалась во Францию, Соединенные Штаты Америки, Туркестан и "далекие окраины России, вплоть до Харбина". Помимо этого, Абраму Исааковичу, при содействии будущего караимского гахама С. М. Шапшала, удалось организовать поставки крымских фруктов ко двору персидского валиахда Мохаммед-Али-мирзы… Правитель остался настолько доволен своим поставщиком, что в 1904 г. исходатайствовал А. И. Пастаку орден "Льва и Солнца" 3-й степени", - сообщает исследователь Дмитрий Прохоров.Первое в Крыму Сельскохозяйственного Общество взаимного кредита и банк взаимного кредита, первая Крымская фруктовая и винная биржа, созданные Абрамом Пастаком – это проекты, безусловно, коммерчески выгодные. Но были и другие – благотворительные: книги для народных читален, организация вечерних школ для малограмотных, помощь военным госпиталям фруктами и средствами, существенные суммы на постройку кенас и другая благотворительность.Караимские пирожкиВсе эти заслуги Абрама Пастака абсолютно нивелировались после революции 1917 года. Семья практически все потеряла в это лихолетье, он сам неоднократно был за решеткой, но всегда его выручали знавшие его люди: то его из-под ареста вывел знакомый крымский татарин, то доктор в тюремном лазарете взял мецената на поруки…Возможно, это происходило не только потому, что Абрам Исаакович не только был богатым и успешным землевладельцем и предпринимателем, но и потому, что два его сына были в Белой армии.По словам внучки Абрама Пастака Валерии Румянцевой, однажды к нему дом ворвались представители новой власти и стали угрожать расстрелом сыну Шаббатаю."В этот момент домработница Пастаков Анна Дядькова, которая жила в их семье с 1906 г., закрыла юношу своим телом, тем самым предотвратив расправу. В другой раз большевики вторглись к Пастакам и грозили взорвать дом, если хозяин не отдаст якобы имевшиеся у него ценности. Однако в этот момент младшая дочь Абрама Ильича Лиза вынесла свою детскую копилку с деньгами, чем рассмешила непрошеных гостей, и на этот раз они оставили семью Пастаков в покое", - пишет Прохоров.Оставшийся без питомника, сада и земли, отлученный от любимого дела, уже пожилой бывший садовладелец, чтобы выжить, продавал на улицах Симферополя караимские пирожки, которые дома пекли его супруга и верная домработница. А с приходом НЭПа открыл бухгалтерские курсы. Но по ложному доносу снова был арестован как "реакционер и враг рабочего класса".В ноябре 1924 года Абрама Пастака снова арестовывают на три года как "члена контрреволюционной монархической организации" и высылают в Нарымский край. Но к делу подключаются жители ближайших к имению "Салгирка" сел - обычные работники."В 2022 году в Крымском государственном архиве мне показали ходатайство об отмене высылки от этих людей, там множество подписей. В ходатайстве говорится, что Абрама Пастака никак нельзя признать эксплуататором, так как от него крестьяне видели только помощь: он брал на поруки арестованных по политическим мотивам, помогал в голодное время, построил в селах школы для русских и татарских детей. Перечислены и другие достоинства землевладельца", - рассказала Анна Анатольевна. Ходатайство, очевидно, возымело действие: Нарымский край изменили на Ташкент. В этот среднеазиатский город едут сам Пастак, его жена и дочь Эстер. Там Абрам Исаакович успешно и быстро учит узбекский язык и снова открывает бухгалтерские курсы для крестьян и рабочих.Агроном и садовод с огромным опытом, Пастак также читал лекции по сельскому хозяйству и садоводству в Ташкентском университете. В стенах этого вуза он проводил опыты по добыванию никотина при помощи солнечной энергии, а также принял участие в разработке проекта и строительстве завода по изготовлению табачного концентрата. Он трудился до последних дней, умер и похоронен в Ташкенте в 1932 году.Две крымчанки ПастакК трагическому 1941 году в Крыму осталась только две дочери Абрама Исааковича – Анна и София. По воспоминаниям младшей дочери Пастака, Елизаветы Абрамовны, Соня Пастак была в семье самой храброй из детей. Когда в дом приходили большевики – с обыском или для очередного ареста отца, "все старались спрятаться на чердаке или где-то еще, но Соня никогда не убегала". А было ей тогда 20 лет. Всем своим детям, в том числе и дочерям, прогрессивный Абрам Ильич стремился дать хорошее образование: Софья окончила одно из первых женских высших учебных заведений в России – Бестужевские высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, физико-математическое отделение.Соню всегда больше интересовала наука, чем мужчины – она оставалась незамужней, зато изучала вопросы возникновения жизни на земле, происхождения энергии, читала исследования о морях и океанах, интересовалась ихтиологией и развитием железных дорог.Первое время с восстановлением власти "красных" работала наблюдателем гидропоста на Салгире. К 1926 г. на Сакском соляном озере начались системные гидрогеологические наблюдения, химиком станции стала София Пастак. Через три года ее повысили до заведующей научного учреждения. Химик София Пастак писала научные и научно-популярные статьи, детально изучила грязи не только Сакского, но и некоторых других грязевых озер Крыма. Также она стала заведующей вновь организованного после закрытия на годы революции музея краеведения и истории грязелечения при Сакской грязевой станции.В 1933 г. в газете "Красный Крым" наследница знаменитой крымской фамилии опубликовала свой проект под названием "Новые Саки". Основной идеей проекта автор статьи называла необходимость выхода курорта к морю и создания новых грязелечебниц вдали от жилых районов на берегу Сакской пересыпи. Проект частично воплотился только через 40 лет.Пока одна сестра, оставшаяся в Крыму, занималась наукой, вторая в 20 лет успешно и счастливо вышла замуж за главного дирижера симфонического оркестра Симферополя Аркадия Борисовича Брискина, еврея по происхождению. У них было трое детей – Ирина, Анатолий и Валерия. Всю свою женскую нерастраченную любовь Софья Пастак отдавала своим племянникам. В 1936 году Аркадий Брискин умер.Именами убитыхВ 1941 году двое старших детей Брискиных – Ирина и Анатолий – унаследовавшие музыкальный талант отца, учились в Ленинградской консерватории. Анна и Валерия оставались в Крыму, как и София Пастак. Эвакуироваться не стали, ведь никто не знал о планах фашистов на геноцид еврейского населения.Первая волна расстрелов евреев в декабре и январе 1942 года глубоко потрясла крымчан. Тогда же расстреливали и караимов, но затем прекратили, так как оккупационным властям были предоставлены доказательства тюркского происхождения этого народа. Примечательно, что в этой работе принимали участие и сыновья Абрама Пастака, уехавшие из Крыма с отступавшей Добровольческой армией и к тому времени ставшие известными европейскими учеными - Себастьян (Шаббатай) и Исаак.Впоследствии геноцида в оккупированном Крыму не избежали и дети от смешанных браков евреев и не евреев. Под такую волну попала и племянница Софьи Валерия, которую в семье назвали Валя. Софья Пастак пыталась спасти ее, вывезя из Симферополя и приютив у себя в Саках. Анна Брискина оставалась в Симферополе со старенькой мамой Верой Самуиловной.Гестапо пришло за Валей Брискиной 3 июля 1942 года по доносу соседки. "По роковому стечению обстоятельств в этот же день из Симферополя в Саки направилась и Анна Брискина, чтобы навестить родных, но машина, на которой она ехала, сломалась, она не успела попасть по адресу сестры к началу комендантского часа и была арестована. 4 июля печальная колонна детей-полукровок по жаре шла ко рву села Горопашник (сейчас Лесное) через весь городок Саки, в котором каждый знал Софью Пастак. Она отказалась бросить племянницу и других чужих детей, сославшись на свое чистокровное караимское происхождение, хотя это сто процентов спасло бы ее жизнь. Вместе с маленькими жертвами фашизма она отважно встала на край расстрельного рва, где полугодом ранее уже были казнены безвинные люди. И вместе с еврейскими детьми шагнула в вечность. Это было за месяц до аналогичного подвига Януша Корчака в лагере смерти в Треблинке.По свидетельству сына Анны Анатолия Брискина его мать расстреляли в Евпатории днем позже. Известный музыкант, именем которого именован концертный зал училища искусств во Владикавказе, назвал своих дочерей именами матери и сестры – Анны и Валерии. Еще одна из семьи Пастак, Елизавета Абрамовна, назвала свою дочь, рожденную после войны, именем Софья.25 сентября 2001 г. на здании Сакской гидрологической станции открыли мемориальную доску в память о Софье Абрамовне Пастак, сотрудники ГГРЭС хотят, чтобы имя караимки присвоили новой набережной у Сакского озера. Именем Абрама Исааковича названа улица в Мирном под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

саки, крым, великая отечественная война, геноцид, сельское хозяйство, история, сакская лечебная грязь, фрукты, караимы, симферопольский район