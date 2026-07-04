https://crimea.ria.ru/20260704/kubani-vydelili-dopolnitelnye-obemy-topliva-1157390205.html

Кубани выделили дополнительные объемы топлива

Кубани выделили дополнительные объемы топлива - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Кубани выделили дополнительные объемы топлива

Краснодарский край получит дополнительные запасы топлива. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании рабочей группы по вопросам... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T15:13

2026-07-04T15:13

2026-07-04T15:15

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Краснодарский край получит дополнительные запасы топлива. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании рабочей группы по вопросам топливообеспечения региона.Он отметил. что решение принято при поддержке президента и правительства России.Глава края добавил, что власти совместно с отраслевыми компаниями в ручном режиме работают над стабильной доставкой бензина и дизеля на АЗС.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли свободную продажу топлива на девяти АЗСФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценамПравила провоза бензина и газа через Крымский мост

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, топливо, бензин, новости, азс