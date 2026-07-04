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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
К вечеру субботы проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T19:09
2026-07-04T19:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. К вечеру субботы проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

19:09 04.07.2026
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. К вечеру субботы проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - отмечается в сообщении.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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