https://crimea.ria.ru/20260704/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-subboty-1157385059.html

Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы

Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Крымский мост сейчас - обстановка на утро субботы

Перед Крымским мостом утром в субботу, 4 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T08:02

2026-07-04T08:02

2026-07-04T08:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керченский пролив

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в субботу, 4 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах

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крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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