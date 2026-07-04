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Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни
Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни
В Крыму ночью без осадков, лишь в восточных районах пройдет кратковременный дождь; днем активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T00:01
2026-07-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ночью без осадков, лишь в восточных районах пройдет кратковременный дождь; днем активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, утром днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +19...23, днем поднимутся до +27...31 градуса. В Алуште и Ялте возможны грозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости крыма, погода в крыму, погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни

Погода в Крыму на субботу

00:01 04.07.2026
 
© Фото очевидцаГрад на Кубани
Град на Кубани
© Фото очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ночью без осадков, лишь в восточных районах пройдет кратковременный дождь; днем активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 12-17 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +18…23; днем +26…31, в горах +20…25", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, утром днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +19...23, днем поднимутся до +27...31 градуса. В Алуште и Ялте возможны грозы.
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Новости КрымаПогода в КрымуПогодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияСудакЕвпатория
 
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