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Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни

Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Холодный фронт принесет в Крым крупный град и ливни

В Крыму ночью без осадков, лишь в восточных районах пройдет кратковременный дождь; днем активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T00:01

2026-07-04T00:01

2026-07-04T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ночью без осадков, лишь в восточных районах пройдет кратковременный дождь; днем активный холодный фронт атлантического циклона вызовет дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, утром днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +19...23, днем поднимутся до +27...31 градуса. В Алуште и Ялте возможны грозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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