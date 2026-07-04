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Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку

Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку

Константиновку удерживали 15,5 тысяч украинских боевиков, при этом укрепленная система позиций противника состояла из двух оборонительных рубежей, включая 150... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T14:05

2026-07-04T14:05

2026-07-04T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Константиновку удерживали 15,5 тысяч украинских боевиков, при этом укрепленная система позиций противника состояла из двух оборонительных рубежей, включая 150 км траншей и десятки батальонных районов обороны, прикрытых минными полями. Об этом на брифинге Минобороны рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России – первый замначальника ГШ ВС РФ Сергей Рудской. Его словам приводит ведомство.Накануне, 3 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания под руководством главы государства о ситуации в зоне СВО сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.По словам Рудского, наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой Константиновка – это один из четырех городов-крепостей, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.Учитывая стратегическую значимость населенного пункта, Киев создавал там хорошо укрепленную систему позиций с 2014 года, отметил Рудской.По его словам, первый оборонительный рубеж в Константиновке представлял систему из 30 км взрывных заграждений, второй достигал до 35 км. При этом ВСУ оборудовали в Константиновке более 80 участков заграждений и порядка 50 укрепленных узлов обороны с опорой в том числе на детсады и школы.Для удержания Константиновки Киев сформировал группировку из семи бригад, численностью до 15,5 тысяч боевиков, втом числе из нацформирования бригады "Лють", и около 13,5 тысяч были ликвидированы при освобождении города российскими войсками.По его словам, в ходе освобождения Константиновки ВС РФ взяли под контроль более 66 квадратных километров территории, при этом освобождение города шло поэтапно.Так, по словам Рудского, еще в конце апреля российские подразделения заняли территорию завода "Стройстекло" в Константиновке. Во второй половине мая были освобождены районы "Южный" и "Второй", а к концу месяца – комплекс административных зданий в микрорайоне "Центральный" и "Красный городок. Промзону комбината "Мегатекс" удалось освободить в начале июня, как животноводческий комплекс на окраине Константиновки. А юго-западный район города ("Украинский хутор") освободили в середине июня.Самым сложным для взятия под контроль, по слова представителя Генштаба, был исторический центр Константиновки с его малоэтажной застройкой и высотным кварталом.На данный момент российские бойцы полностью контролируют населенный пункт и завершают зачистку его кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин Бойцы "Днепра" находятся в девяти километрах от Запорожья

https://crimea.ria.ru/20260704/rossiyskie-bpla-razbili-neftebazu-i-tsentr-dostavki-dronov-v-zaporozhe-1157388289.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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