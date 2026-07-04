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Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21 - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21 - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T13:34
2026-07-04T13:36
токмак
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.В ведомстве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. Сообщалось, что 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260703/v-tokmake-obyavili-traur-po-pogibshim-pri-udare-vsu-po-rynku-1157379291.html
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токмак, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, новости
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21

13:34 04.07.2026 (обновлено: 13:36 04.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.

"Число пострадавших увеличилось до 21 человека", - говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.

Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.
В ведомстве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.
В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. Сообщалось, что 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.
МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.
Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.
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Лампадка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Вчера, 18:15
В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку
 
ТокмакАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьНовости
 
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