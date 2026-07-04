https://crimea.ria.ru/20260704/chislo-postradavshikh-v-rezultate-ataki-vsu-na-rynok-v-tokmake-vyroslo-do-21-1157388669.html

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21 - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T13:34

2026-07-04T13:34

2026-07-04T13:36

токмак

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.В ведомстве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. Сообщалось, что 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260703/v-tokmake-obyavili-traur-po-pogibshim-pri-udare-vsu-po-rynku-1157379291.html

токмак

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токмак, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, новости