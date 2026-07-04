https://crimea.ria.ru/20260704/chislo-postradavshikh-v-rezultate-ataki-vsu-na-rynok-v-tokmake-vyroslo-do-21-1157388669.html
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21 - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T13:34
2026-07-04T13:34
2026-07-04T13:36
токмак
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0284f88b4c248860e2f0cd84b277423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.В ведомстве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. Сообщалось, что 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260703/v-tokmake-obyavili-traur-po-pogibshim-pri-udare-vsu-po-rynku-1157379291.html
токмак
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_127671abc4d11fc8df67cfc406522723.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, новости
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21
13:34 04.07.2026 (обновлено: 13:36 04.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 21, сообщило министерство здравоохранения Запорожской области.
"Число пострадавших увеличилось до 21 человека", - говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.
Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой.
В ведомстве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.
В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку
. В результате атаки погибли
пять мирных жителей. Сообщалось, что 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено
уголовное дело о теракте.
МИД России призвал
международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.
Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.