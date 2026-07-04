https://crimea.ria.ru/20260704/benzin-na-vnutrennem-rynke-i-podderzhka-npz-putin-podpisal-zakon-1157391433.html

Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон

Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T16:27

2026-07-04T16:27

2026-07-04T16:27

владимир путин (политик)

россия

закон и право

бензин

топливо

нпз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Отмечается, что виды топлива, допущенные к обороту в стране, будет определять правительство.На сбор документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина получен высокооктановый, и для получения вычета акциза при его реализации, дается три дня. В случае возврата покупателем бензина, произведенного путем смешения, уплаченный акциз возмещаться не будет, указывается в документе.Кроме того, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте в РФ топлива уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство.Кроме того, доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. И на год - до конца 2026 года - продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.Все нормы, связанные с дополнительным обеспечением моторным топливом внутреннего рынка, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации нефтеперерабатывающих заводов – с 1 января 2026 года, то есть иметь обратную силу.Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу после его официального опубликования, за исключением норм, для который установлен иной срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, бензин, топливо, нпз, нефтезавод, новости