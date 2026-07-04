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Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T16:27
2026-07-04T16:27
владимир путин (политик)
россия
закон и право
бензин
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Отмечается, что виды топлива, допущенные к обороту в стране, будет определять правительство.На сбор документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина получен высокооктановый, и для получения вычета акциза при его реализации, дается три дня. В случае возврата покупателем бензина, произведенного путем смешения, уплаченный акциз возмещаться не будет, указывается в документе.Кроме того, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте в РФ топлива уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство.Кроме того, доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. И на год - до конца 2026 года - продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.Все нормы, связанные с дополнительным обеспечением моторным топливом внутреннего рынка, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации нефтеперерабатывающих заводов – с 1 января 2026 года, то есть иметь обратную силу.Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу после его официального опубликования, за исключением норм, для который установлен иной срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, закон и право, бензин, топливо, нпз, нефтезавод, новости
Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон

Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке нефтезаводов

16:27 04.07.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что виды топлива, допущенные к обороту в стране, будет определять правительство.
Закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз - включаться в стоимость полученного в результате такого смешения автобензина.
На сбор документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина получен высокооктановый, и для получения вычета акциза при его реализации, дается три дня. В случае возврата покупателем бензина, произведенного путем смешения, уплаченный акциз возмещаться не будет, указывается в документе.
Кроме того, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте в РФ топлива уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство.
Причем при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из индикативной цены на Аи-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов.
Кроме того, доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. И на год - до конца 2026 года - продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.
Все нормы, связанные с дополнительным обеспечением моторным топливом внутреннего рынка, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации нефтеперерабатывающих заводов – с 1 января 2026 года, то есть иметь обратную силу.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу после его официального опубликования, за исключением норм, для который установлен иной срок.
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Владимир Путин (политик)РоссияЗакон и правоБензинТопливоНПЗНефтезаводНовости
 
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