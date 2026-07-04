https://crimea.ria.ru/20260704/ataka-vsu-na-krym-i-novaya-polosa-bezopasnosti-na-ukraine--glavnoe-1157395197.html

Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное

Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное - РИА Новости Крым, 04.07.2026

Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное

В Крыму во время ночной атаки ВСУ погиб мирный житель и получили ранения два человека, включая ребенка. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T21:52

2026-07-04T21:52

2026-07-04T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму во время ночной атаки ВСУ погиб мирный житель и получили ранения два человека, включая ребенка. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о том, где будет пролегать новая полоса безопасности на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке нефтезаводов. Еще шесть населенных пунктов перешли под контроль России в ходе наступления ВС РФ зоне спецоперации. Ситуацию с топливом в Крыму оценили в профильном министерстве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму новые жертвы после атаки ВСУВо время ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Новая полоса безопасности на УкраинеНовая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил заместитель председателя Совбезасти России Дмитрий Медведев.Россия освободила еще шесть населенных пунктовВооруженные силы России за сутки взяли под контроль еще 6 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области", – сказано в сводке. Кроме того, подразделения войск "Центр" выбили ВСУ из Василевки и Константиновки в ДНР.Также в этот день Минобороны сообщило, что ВС РФ в ходе атак нанесли значительные повреждения нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье с применением ударных беспилотников и разбили логистический центр в Запорожской области, которые украинские боевики использовали для доставки и хранения дронов.Путин подписан закон о поддержке нефтезаводовПрезидент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов 4 июля, в России станет допустимым смешение прямогонного бензина с другими компонентами "в целях производства высокооктанового автомобильного бензина".Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения автобензина.Кроме того, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте в Россию топлива уполномоченными организациями, перечень которых будет определять правительство.Ситуация с топливом в Крыму на выходныхСитуация с топливом в Крыму остается напряженной, тем не менее в воскресенье, 5 июля, на ряде автозаправочных станций бензин будет доступен в свободной продаже. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.В Севастополе в этот день губернатор Михаил Развожаев объявил о возвращении в воскресенье, 5 июля, возможности приобрести топливо по QR-кодам после суточного перерыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260704/pomogal-planirovat-ataki-vsu-zhitelya-anapy-zaderzhala-fsb-1157386207.html

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