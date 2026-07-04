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Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное
Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное
В Крыму во время ночной атаки ВСУ погиб мирный житель и получили ранения два человека, включая ребенка. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T21:52
2026-07-04T21:52
крым
атаки всу
атаки всу на крым
топливо
топливо в крыму
бензин
политика
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму во время ночной атаки ВСУ погиб мирный житель и получили ранения два человека, включая ребенка. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о том, где будет пролегать новая полоса безопасности на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке нефтезаводов. Еще шесть населенных пунктов перешли под контроль России в ходе наступления ВС РФ зоне спецоперации. Ситуацию с топливом в Крыму оценили в профильном министерстве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму новые жертвы после атаки ВСУВо время ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России. Новая полоса безопасности на УкраинеНовая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил заместитель председателя Совбезасти России Дмитрий Медведев.Россия освободила еще шесть населенных пунктовВооруженные силы России за сутки взяли под контроль еще 6 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области", – сказано в сводке. Кроме того, подразделения войск "Центр" выбили ВСУ из Василевки и Константиновки в ДНР.Также в этот день Минобороны сообщило, что ВС РФ в ходе атак нанесли значительные повреждения нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье с применением ударных беспилотников и разбили логистический центр в Запорожской области, которые украинские боевики использовали для доставки и хранения дронов.Путин подписан закон о поддержке нефтезаводовПрезидент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов 4 июля, в России станет допустимым смешение прямогонного бензина с другими компонентами "в целях производства высокооктанового автомобильного бензина".Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения автобензина.Кроме того, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте в Россию топлива уполномоченными организациями, перечень которых будет определять правительство.Ситуация с топливом в Крыму на выходныхСитуация с топливом в Крыму остается напряженной, тем не менее в воскресенье, 5 июля, на ряде автозаправочных станций бензин будет доступен в свободной продаже. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.В Севастополе в этот день губернатор Михаил Развожаев объявил о возвращении в воскресенье, 5 июля, возможности приобрести топливо по QR-кодам после суточного перерыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260704/umerla-narodnaya-artistka-rossii-ekaterina-zhemchuzhnaya-1157387571.html
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4.7
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Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное

Смертельная атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине - главное за день

21:52 04.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкСВО
СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму во время ночной атаки ВСУ погиб мирный житель и получили ранения два человека, включая ребенка. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о том, где будет пролегать новая полоса безопасности на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке нефтезаводов. Еще шесть населенных пунктов перешли под контроль России в ходе наступления ВС РФ зоне спецоперации. Ситуацию с топливом в Крыму оценили в профильном министерстве.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму новые жертвы после атаки ВСУ

Во время ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.
"В результате вражеской атаки этой ночью на Крым погиб один человек. Еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Слова поддержки пострадавшим", – сообщил Аксенов.
Следственный комитет РФ будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Крыма и других регионов России.
Актриса театра Ромэн Екатерина Жемчужная - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
11:56
Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Новая полоса безопасности на Украине

Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям трех областей. Об этом заявил заместитель председателя Совбезасти России Дмитрий Медведев.
"Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", – сообщил он в своем канале в "МАКС".
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
19:38
Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки

Россия освободила еще шесть населенных пунктов

Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль еще 6 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Запад" установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области", – сказано в сводке. Кроме того, подразделения войск "Центр" выбили ВСУ из Василевки и Константиновки в ДНР.
Также в этот день Минобороны сообщило, что ВС РФ в ходе атак нанесли значительные повреждения нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье с применением ударных беспилотников и разбили логистический центр в Запорожской области, которые украинские боевики использовали для доставки и хранения дронов.
Уголовный кодекс Российской Федерации
10:16
Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ

Путин подписан закон о поддержке нефтезаводов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий внутренний рынок России бензином и дизельным топливом и гарантирующий поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов 4 июля, в России станет допустимым смешение прямогонного бензина с другими компонентами "в целях производства высокооктанового автомобильного бензина".
Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения автобензина.
Кроме того, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте в Россию топлива уполномоченными организациями, перечень которых будет определять правительство.
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
15:13
Кубани выделили дополнительные объемы топлива

Ситуация с топливом в Крыму на выходных

Ситуация с топливом в Крыму остается напряженной, тем не менее в воскресенье, 5 июля, на ряде автозаправочных станций бензин будет доступен в свободной продаже. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
В Севастополе в этот день губернатор Михаил Развожаев объявил о возвращении в воскресенье, 5 июля, возможности приобрести топливо по QR-кодам после суточного перерыва.
Обезьяна
20:03
Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове
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Заголовок открываемого материала
21:52Атака ВСУ на Крым и новая полоса безопасности на Украине – главное
21:26Самые опасные продукты в жару – как не отравиться
21:09Сколько недостроев снесут в Крыму до конца года
20:56Женщина травмировала ногу в Большом каньоне в Крыму
20:41Любовь превыше смерти: зачем караимка Софья Пастак пошла на расстрел
20:25Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
20:03Обезьяна напала на 10-летнего ребенка в Ростове
19:38Россия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
19:29Семьи погибших на СВО сотрудников Следкома получат новые выплаты - закон
19:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:56Новые песни над Крымом летят: что спел Богатиков о полуострове
18:34В Севастополе в воскресенье можно будет купить бензин по QR-кодам
18:16Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУ
17:59Новая полоса безопасности на Украине: заявление Медведева
17:45На Украине начинается топливный кризис – Азаров
17:28В Симеизе иномарка опрокинулась на крышу
17:17Топливо в Крыму: где можно будет заправиться 5 июля
17:11Трое детей и двое взрослых оказались в ловушке под Коктебелем
16:51Пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль России
16:27Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
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