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Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян
Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян - РИА Новости Крым, 04.07.2026
Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян
Когда-то в детстве его дразнили обидной кличкой "Нос". Худой, некрасивый, смешной. И невероятно талантливый. Мальчик с двумя именами – Мгер (так его называли... РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T13:15
2026-07-04T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Когда-то в детстве его дразнили обидной кличкой "Нос". Худой, некрасивый, смешной. И невероятно талантливый. Мальчик с двумя именами – Мгер (так его называли дома) и Фрунзе (в честь знаменитого героя гражданской войны). Сын табельщика и посудомойки, получивший абсолютную всенародную любовь.Он родился 4 июля 1930-го. РИА Новости Крым предлагает вспомнить великого артиста в день его рождения.Пять минут молчанияОн с самого начала был артистом. В родном ленинаканском доме прямо на лестничной клетке десятилетний Фрунзик вешал занавес и устраивал спектакли для соседей. Потом были драмкружки, самодеятельность, работа в местном театре им. Асканаза Мравяна, Ереванский театрально-художественный институт. И наконец – киношная история длиною в полсотни ролей: товарищ Джабраил из "Кавказской пленницы", усатый Гочи из "Двадцати шести бакинских комиссаров", Борис Иванович из "Суеты сует", который хочет "простую человеческую котлету за 12 копеек".И, конечно, шофер Хачикян из певучего "Мимино". Почему-то именно реплики Хачикяна, если верить режиссеру этой удивительной трагикомедии Георгию Данелии, вспоминали люди в первую очередь. "До сих пор меня встречают и если узнают, то всегда спрашивают: "Вы почему кефир не кушаете? Не любите?" – рассказывал Данелия.Эту фразу про кефир Мкртчян придумал, импровизируя. Так же спонтанно родилось знаменитое "Я сейчас там так хохотался!" Или "Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь". Цитировать героев Фрунзика можно бесконечно.А вот такую историю вспоминает брат Фрунзика, режиссер Альберт Мкртчян: "На одном из его выступлений в Америке больше половины зала составляли американцы, которые не говорили ни по-русски, ни по-армянски. Тогда брат вышел на авансцену и пять минут молча стоял и смотрел в зал. Публика от хохота сползала со своих кресел на пол. А Фрунзик еще раз окинул их взглядом, поклонился и ушел". Пять минут молчания. Лучшее доказательство гениальности великого артиста.Человек со светлым именемКак-то раз друзья подарили Мкртчяну второй паспорт с именем Мгер. Так его называли дома, под этим именем он известен в родной Армении. На его родном языке это означает "Светлый ". В 70-е Фрунзик светил далеко за пределами родины. Да так, что ему не давали расплачиваться в такси и на рынках. Даже в Кремль на награждение пустили без документов.В этого светлого армянина с грустными глазами и незабываемым профилем были влюблены все – зрители, женщины, коллеги."Он пересекал грузинскую границу. Это был СССР, и граница была условная. Его остановили и потребовали визу. Конечно, никакой визы быть не могло. Ему сказали: "Пройдемте с нами". Взяли за шкирку и потащили под мост. Фрунзик говорил, что тогда испугался. И вдруг под мостом увидел длинный накрытый стол, и все актеры Руставелевского театра сидят. Они сложились и выкупили один его спектакль, чтоб у него был свободный день, и чтоб вот так его встретить. Самое трудное в нашей профессии – любовь коллег. То, что Фрунзика встречали так – это признание таланта и любовь", – рассказывал в одном из интервью Народный артист Грузинской ССР и друг Мкртчяна Вахтанг Кикабидзе."Было много крушений"О личном он почти не говорил. Три брака. Первый и третий оказались скоротечными. Вторая супруга – красавица Донара Пилосян, актриса ереванского театра им. Сундукяна, сыгравшая супругу Джабраила в "Кавказской пленнице", страдала тяжелым психическим заболеванием. Последние 25 лет жизни провела в Севанской психиатрической больнице. В этом браке родилось двое детей. Дочь Нуне уехала с мужем в Аргентину.Смыслом жизни Фрунзика стал сын Вазген. Однако поведение юноши все больше настораживало отца. Вазгена показывали лучшим врачам-психиатрам, которые, увы, ничего не смогли сделать. Мальчику по наследству передалась психическая болезнь матери."Мы были близки. Он часто делился со мной. Но скупо – двумя-тремя словами. Я понимал, что Фрунзику очень плохо. Было много трагичного в его жизни, много крушений. И это отражалось, чувствовалось и виделось во всех его ролях. Очень сожалею, что остались его роли в кино, а те большие и прекрасные театральные – вот этого не осталось", – вздыхает артист театра и кино, друг Фрунзика Сос Саркисян.В последние годы жизни Фрунзик отказался от кино. Все силы сосредоточил на создании своего театра. Ему покорялись все роли: трагика, комика, классические, современные. У него должно было все сложиться, и театр мог и должен был быть... Не успел. Или устал?"Там все серебряное. Там спокойно""Он всю свою жизнь жил, как хотел. И вот он хотел умереть. Это не случайно. Врачи сказали инфаркт. А я думаю – одиночество", – говорит Саркисян.Он умер 29 декабря 1993 года в своей квартире в Ереване. На похороны пришли тысячи людей. Траурная колонна следовала по центральной улице города несколько часов. Одинокий Мгер, любимый миллионами, не имел сил пережить болезнь сына и жены.Незадолго до окончательного ухода артист пережил клиническую смерть. Вот так вспоминает об этом Альберт Мкртчян: "Я был рядом в тот момент. Очнувшись, он сказал мне: "Зачем вы меня вернули? Там все серебряное. Там спокойно".Там все серебряное. И спокойно. Здесь по-прежнему суета сует. И по-прежнему стоит в Ереване театр им. Мгера Мкртчяна. И по-прежнему во многих армянских домах висят портреты Фрунзика. И по-прежнему миллионы граждан той страны, которой больше нет, смеются над шутками Артиста, который остался с ними навсегда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
культура, новости, звезды и судьбы, кино, память
Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян

Ко дню рождения Фрунзика Мкртчяна - актеру исполнилось бы 96 лет

13:15 04.07.2026
 
© Фото: kino-teatrФрунзик Мкртчян в фильме "Мимино"
Фрунзик Мкртчян в фильме Мимино
© Фото: kino-teatr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Когда-то в детстве его дразнили обидной кличкой "Нос". Худой, некрасивый, смешной. И невероятно талантливый. Мальчик с двумя именами – Мгер (так его называли дома) и Фрунзе (в честь знаменитого героя гражданской войны). Сын табельщика и посудомойки, получивший абсолютную всенародную любовь.
Он родился 4 июля 1930-го. РИА Новости Крым предлагает вспомнить великого артиста в день его рождения.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Одиноким предоставляется общежитие"
Кадр из фильма Одиноким предоставляется общежитие
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Одиноким предоставляется общежитие"

Пять минут молчания

Он с самого начала был артистом. В родном ленинаканском доме прямо на лестничной клетке десятилетний Фрунзик вешал занавес и устраивал спектакли для соседей. Потом были драмкружки, самодеятельность, работа в местном театре им. Асканаза Мравяна, Ереванский театрально-художественный институт. И наконец – киношная история длиною в полсотни ролей: товарищ Джабраил из "Кавказской пленницы", усатый Гочи из "Двадцати шести бакинских комиссаров", Борис Иванович из "Суеты сует", который хочет "простую человеческую котлету за 12 копеек".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктеры Владимир Этуш (слева) в роли Саахова и Фрунзик Мкртчян (справа) в роли Джабраила в художественном фильме "Кавказская пленница" (режиссер Леонид Гайдай)
Актеры Владимир Этуш (слева) в роли Саахова и Фрунзик Мкртчян (справа) в роли Джабраила в художественном фильме Кавказская пленница (режиссер Леонид Гайдай) - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актеры Владимир Этуш (слева) в роли Саахова и Фрунзик Мкртчян (справа) в роли Джабраила в художественном фильме "Кавказская пленница" (режиссер Леонид Гайдай)
И, конечно, шофер Хачикян из певучего "Мимино". Почему-то именно реплики Хачикяна, если верить режиссеру этой удивительной трагикомедии Георгию Данелии, вспоминали люди в первую очередь.
"До сих пор меня встречают и если узнают, то всегда спрашивают: "Вы почему кефир не кушаете? Не любите?" – рассказывал Данелия.
© Фото: kino-teatrКадр из фильма "Мимино"
Кадр из фильма Мимино
© Фото: kino-teatr
Кадр из фильма "Мимино"
Эту фразу про кефир Мкртчян придумал, импровизируя. Так же спонтанно родилось знаменитое "Я сейчас там так хохотался!" Или "Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь". Цитировать героев Фрунзика можно бесконечно.
"Есть такие Богом поцелованные натуры, которые сразу рождаются артистами. Тайны мастерства у них в крови", – говорил о нем артист и режиссер Ролан Быков.
А вот такую историю вспоминает брат Фрунзика, режиссер Альберт Мкртчян: "На одном из его выступлений в Америке больше половины зала составляли американцы, которые не говорили ни по-русски, ни по-армянски. Тогда брат вышел на авансцену и пять минут молча стоял и смотрел в зал. Публика от хохота сползала со своих кресел на пол. А Фрунзик еще раз окинул их взглядом, поклонился и ушел". Пять минут молчания. Лучшее доказательство гениальности великого артиста.

Человек со светлым именем

Как-то раз друзья подарили Мкртчяну второй паспорт с именем Мгер. Так его называли дома, под этим именем он известен в родной Армении. На его родном языке это означает "Светлый ". В 70-е Фрунзик светил далеко за пределами родины. Да так, что ему не давали расплачиваться в такси и на рынках. Даже в Кремль на награждение пустили без документов.
В этого светлого армянина с грустными глазами и незабываемым профилем были влюблены все – зрители, женщины, коллеги.
"Он пересекал грузинскую границу. Это был СССР, и граница была условная. Его остановили и потребовали визу. Конечно, никакой визы быть не могло. Ему сказали: "Пройдемте с нами". Взяли за шкирку и потащили под мост. Фрунзик говорил, что тогда испугался. И вдруг под мостом увидел длинный накрытый стол, и все актеры Руставелевского театра сидят. Они сложились и выкупили один его спектакль, чтоб у него был свободный день, и чтоб вот так его встретить. Самое трудное в нашей профессии – любовь коллег. То, что Фрунзика встречали так – это признание таланта и любовь", – рассказывал в одном из интервью Народный артист Грузинской ССР и друг Мкртчяна Вахтанг Кикабидзе.
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкАртисты Вахтанг Кикабидзе (слева) и Фрунзик Мкртчян - исполнители главных ролей в художественном фильме режиссера Георгия Данелии "Мимино"
Артисты Вахтанг Кикабидзе (слева) и Фрунзик Мкртчян - исполнители главных ролей в художественном фильме режиссера Георгия Данелии Мимино - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Галина Кмит
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Артисты Вахтанг Кикабидзе (слева) и Фрунзик Мкртчян - исполнители главных ролей в художественном фильме режиссера Георгия Данелии "Мимино"

"Было много крушений"

О личном он почти не говорил. Три брака. Первый и третий оказались скоротечными. Вторая супруга – красавица Донара Пилосян, актриса ереванского театра им. Сундукяна, сыгравшая супругу Джабраила в "Кавказской пленнице", страдала тяжелым психическим заболеванием. Последние 25 лет жизни провела в Севанской психиатрической больнице. В этом браке родилось двое детей. Дочь Нуне уехала с мужем в Аргентину.
Смыслом жизни Фрунзика стал сын Вазген. Однако поведение юноши все больше настораживало отца. Вазгена показывали лучшим врачам-психиатрам, которые, увы, ничего не смогли сделать. Мальчику по наследству передалась психическая болезнь матери.
"Мы были близки. Он часто делился со мной. Но скупо – двумя-тремя словами. Я понимал, что Фрунзику очень плохо. Было много трагичного в его жизни, много крушений. И это отражалось, чувствовалось и виделось во всех его ролях. Очень сожалею, что остались его роли в кино, а те большие и прекрасные театральные – вот этого не осталось", – вздыхает артист театра и кино, друг Фрунзика Сос Саркисян.
В последние годы жизни Фрунзик отказался от кино. Все силы сосредоточил на создании своего театра. Ему покорялись все роли: трагика, комика, классические, современные. У него должно было все сложиться, и театр мог и должен был быть... Не успел. Или устал?
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Айболит-66"
Кадр из фильма Айболит-66
© Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Айболит-66"

"Там все серебряное. Там спокойно"

"Он всю свою жизнь жил, как хотел. И вот он хотел умереть. Это не случайно. Врачи сказали инфаркт. А я думаю – одиночество", – говорит Саркисян.
Он умер 29 декабря 1993 года в своей квартире в Ереване. На похороны пришли тысячи людей. Траурная колонна следовала по центральной улице города несколько часов. Одинокий Мгер, любимый миллионами, не имел сил пережить болезнь сына и жены.
Незадолго до окончательного ухода артист пережил клиническую смерть. Вот так вспоминает об этом Альберт Мкртчян: "Я был рядом в тот момент. Очнувшись, он сказал мне: "Зачем вы меня вернули? Там все серебряное. Там спокойно".
Там все серебряное. И спокойно. Здесь по-прежнему суета сует. И по-прежнему стоит в Ереване театр им. Мгера Мкртчяна. И по-прежнему во многих армянских домах висят портреты Фрунзика. И по-прежнему миллионы граждан той страны, которой больше нет, смеются над шутками Артиста, который остался с ними навсегда.
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