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389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами - РИА Новости Крым, 04.07.2026
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389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами
389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами - РИА Новости Крым, 04.07.2026
389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами
Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2026
2026-07-04T07:44
2026-07-04T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами

389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами

07:44 04.07.2026 (обновлено: 07:48 04.07.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 3 июля до 07.00 мск 4 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
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