https://crimea.ria.ru/20260704/389-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-rossiyskimi-regionami-1157384916.html

389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами

389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами - РИА Новости Крым, 04.07.2026

389 дронов сбиты над Крымом и другими российскими регионами

Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2026

2026-07-04T07:44

2026-07-04T07:44

2026-07-04T07:48

крым

атаки всу

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

срочные новости крыма

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости сво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф