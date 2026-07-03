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Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
В Крыму ночью без осадков, днем ожидаются локальные ливневые дожди, грозы внутримассового характера, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ночью без осадков, днем ожидаются локальные ливневые дожди, грозы внутримассового характера, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +32...34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +20...23, днем поднимутся до +31...34 градусов. В Алуште и Ялте возможны грозы.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ночью без осадков, днем ожидаются локальные ливневые дожди, грозы внутримассового характера, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…23; днем +30…35, в горах +23…28", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +32...34.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.
Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +20...23, днем поднимутся до +31...34 градусов. В Алуште и Ялте возможны грозы.
Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.
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