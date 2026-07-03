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Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу

Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу

В Крыму ночью без осадков, днем ожидаются локальные ливневые дожди, грозы внутримассового характера, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T00:01

2026-07-03T00:01

2026-07-03T00:01

погода в крыму

погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ночью без осадков, днем ожидаются локальные ливневые дожди, грозы внутримассового характера, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +32...34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +20...23, днем поднимутся до +31...34 градусов. В Алуште и Ялте возможны грозы.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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