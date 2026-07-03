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Землетрясение произошло у берегов Севастополя - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Землетрясение произошло у берегов Севастополя
Землетрясение произошло у берегов Севастополя - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Землетрясение произошло у берегов Севастополя
У берегов Севастополя в пятницу произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T17:40
2026-07-03T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя в пятницу произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.По ее информации, эпицентр подземных толчков расположен в 15 километрах от мыса Фиолент.В июне у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.Подземные толчки магнитудой 5.1 были зафиксированы 12 июня на северо-западе Азербайджана. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла 10 июня в Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошла серия землетрясенийДо 2295 выросло число жертв землетрясения в ВенесуэлеРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений
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РИА Новости Крым
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севастополь, землетрясение, землетрясение в крыму, стихия, новости севастополя, крым, черное море, новости крыма, срочные новости крыма
Землетрясение произошло у берегов Севастополя

У берегов Севастополя произошло землетрясение

17:40 03.07.2026 (обновлено: 17:49 03.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя в пятницу произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

"Крымской сейсмической сетью в пятницу, 3 июля, в 16:51 зафиксировано землетрясение с энергетическим классом Кп=9.7 и магнитудой 3.0", - рассказала Бондарь.

По ее информации, эпицентр подземных толчков расположен в 15 километрах от мыса Фиолент.
В июне у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.
Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.
Подземные толчки магнитудой 5.1 были зафиксированы 12 июня на северо-западе Азербайджана. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла 10 июня в Турции.
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