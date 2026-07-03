https://crimea.ria.ru/20260703/za-tri-mesyatsa-ot-udarov-vsu-pogibli-3-medika-i-4-spasatelya---miroshnik-1157365810.html
За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник - РИА Новости Крым, 03.07.2026
За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:15
2026-07-03T13:15
2026-07-03T13:15
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/17/1134394992_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_3cb07844c1697d4dcf1eec636eb4a1b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, за минувшие три месяца пострадал 31 медицинский сотрудник, из них 3 погибли. Жизнь медиков ставилась под угрозу в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике.Кроме того, за этот период жертвами преступных действий ВСУ стали работники экстренных коммунальных служб – 7 человек погибли, еще 26 получили ранения разной степени тяжести.Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли людиРакетный удар по Белгороду - погибла мирная жительницаВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/17/1134394992_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a4fe53206e76af79c409dd6533533959.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
При атаках ВСУ на регионы России за три месяца погибли 3 медика и 4 МЧС-ника - Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Несмотря на категорический запрет в международном гуманитарном праве рассматривать медиков, медицинские учреждения и санитарный транспорт в качестве военной цели, вооруженные формирования Киева эти нападения совершают практически ежедневно", - сообщил Мирошник.
По его информации, за минувшие три месяца пострадал 31 медицинский сотрудник, из них 3 погибли. Жизнь медиков ставилась под угрозу в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике.
"Жертвами атак ВСУ были и сотрудники МЧС. За прошедшие три месяца 36 спасателей были ранены, 4 погибли", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ.
Кроме того, за этот период жертвами преступных действий ВСУ стали работники экстренных коммунальных служб – 7 человек погибли, еще 26 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее сообщалось
, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли
264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: