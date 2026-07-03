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За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник

За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник - РИА Новости Крым, 03.07.2026

За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник

За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T13:15

2026-07-03T13:15

2026-07-03T13:15

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атаки всу

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, за минувшие три месяца пострадал 31 медицинский сотрудник, из них 3 погибли. Жизнь медиков ставилась под угрозу в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике.Кроме того, за этот период жертвами преступных действий ВСУ стали работники экстренных коммунальных служб – 7 человек погибли, еще 26 получили ранения разной степени тяжести.Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли людиРакетный удар по Белгороду - погибла мирная жительницаВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво