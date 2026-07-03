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За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник - РИА Новости Крым, 03.07.2026
За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:15
2026-07-03T13:15
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, за минувшие три месяца пострадал 31 медицинский сотрудник, из них 3 погибли. Жизнь медиков ставилась под угрозу в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике.Кроме того, за этот период жертвами преступных действий ВСУ стали работники экстренных коммунальных служб – 7 человек погибли, еще 26 получили ранения разной степени тяжести.Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли людиРакетный удар по Белгороду - погибла мирная жительницаВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник

При атаках ВСУ на регионы России за три месяца погибли 3 медика и 4 МЧС-ника - Мирошник

13:15 03.07.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник
Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За период с апреля по июнь 2026 года в результате украинских атак на регионы России погибли трое медицинских работников и четверо сотрудников МЧС. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Несмотря на категорический запрет в международном гуманитарном праве рассматривать медиков, медицинские учреждения и санитарный транспорт в качестве военной цели, вооруженные формирования Киева эти нападения совершают практически ежедневно", - сообщил Мирошник.

По его информации, за минувшие три месяца пострадал 31 медицинский сотрудник, из них 3 погибли. Жизнь медиков ставилась под угрозу в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областях, Луганской Народной Республике.
"Жертвами атак ВСУ были и сотрудники МЧС. За прошедшие три месяца 36 спасателей были ранены, 4 погибли", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ.
Кроме того, за этот период жертвами преступных действий ВСУ стали работники экстренных коммунальных служб – 7 человек погибли, еще 26 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.
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Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Атаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости СВО
 
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