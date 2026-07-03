https://crimea.ria.ru/20260703/za-god-rossiya-peredala-ukraine-tela-bolee-20-tysyach-voennykh-1157365115.html

За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных

За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных - РИА Новости Крым, 03.07.2026

За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных

За последний год Россия передала Украине более 20 тысяч тел украинских боевиков, в ответ Киев передал российской стороне 627 погибших российских воинов. Об этом РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T13:27

2026-07-03T13:27

2026-07-03T13:30

министерство иностранных дел рф (мид рф)

родион мирошник

новости сво

потери всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147093438_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a8894ba24289e80ffc1a068a23a1e8ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За последний год Россия передала Украине более 20 тысяч тел украинских боевиков, в ответ Киев передал российской стороне 627 погибших российских воинов. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, такой является реальная пропорция погибших на поле боя. Дипломат подчеркнул, киевский режим несет огромные потери на поле боя, хотя это не хотят признавать ни на Украине, ни в ЕС."Не голословные, а реальные подтверждения масштабных потерь Украины отчетливо видны во время обменов останками погибших военнослужащих конфликтующих сторон", - сказал Мирошник.Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли 264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской областиДроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, новости сво, потери всу , новости