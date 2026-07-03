https://crimea.ria.ru/20260703/za-god-rossiya-peredala-ukraine-tela-bolee-20-tysyach-voennykh-1157365115.html
За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных
За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных - РИА Новости Крым, 03.07.2026
За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных
За последний год Россия передала Украине более 20 тысяч тел украинских боевиков, в ответ Киев передал российской стороне 627 погибших российских воинов. Об этом РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:27
2026-07-03T13:27
2026-07-03T13:30
министерство иностранных дел рф (мид рф)
родион мирошник
новости сво
потери всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147093438_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a8894ba24289e80ffc1a068a23a1e8ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За последний год Россия передала Украине более 20 тысяч тел украинских боевиков, в ответ Киев передал российской стороне 627 погибших российских воинов. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, такой является реальная пропорция погибших на поле боя. Дипломат подчеркнул, киевский режим несет огромные потери на поле боя, хотя это не хотят признавать ни на Украине, ни в ЕС."Не голословные, а реальные подтверждения масштабных потерь Украины отчетливо видны во время обменов останками погибших военнослужащих конфликтующих сторон", - сказал Мирошник.Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли 264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской областиДроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147093438_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_66a4a19b7016c10539518a2c7223fafe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, новости сво, потери всу , новости
За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных
За год Россия передала Украине тела 20 354 солдат ВСУ - Мирошник
13:27 03.07.2026 (обновлено: 13:30 03.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За последний год Россия передала Украине более 20 тысяч тел украинских боевиков, в ответ Киев передал российской стороне 627 погибших российских воинов. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За последний год, когда были возобновлены обмены телами погибших, Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов", - рассказал Мирошник.
По его словам, такой является реальная пропорция погибших на поле боя. Дипломат подчеркнул, киевский режим несет огромные потери на поле боя, хотя это не хотят признавать ни на Украине, ни в ЕС.
"Не голословные, а реальные подтверждения масштабных потерь Украины отчетливо видны во время обменов останками погибших военнослужащих конфликтующих сторон", - сказал Мирошник.
Ранее сообщалось
, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли
264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: