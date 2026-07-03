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Ялтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
Ялтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Ялтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
Суд признал жителя Ялты виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:08
2026-07-03T11:08
2026-07-03T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Суд признал жителя Ялты виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, собранную информацию ялтинец отправил в мессенджере украинскому куратору. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники Управления ФСБ РФ по Крыму.Верховный Суд республики приговорил ялтинца к 18 годам исправительной колонии строгого режима и дальнейшему ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев.Ране сообщалось, что задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути. До этого троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в ПятигорскеПричастным к попытке покушения на Сальдо вынесли приговорСледили за Крымским мостом: ФСБ задержала двух агентов Киева
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, ялта, государственная измена, госизмена, новости крыма, крым
Ялтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
Снимавшему правоохранителей по заданию украинского куратора жителю Ялты дали 18 лет