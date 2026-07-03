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ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза
ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза
Российские банки в первом полугодии 2026 года выдали ипотеку на 2,18 триллиона рублей, что на 46% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, сообщает РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:22
2026-07-03T13:22
2026-07-03T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Российские банки в первом полугодии 2026 года выдали ипотеку на 2,18 триллиона рублей, что на 46% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, сообщает пресс-служба ВТБ.Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение, считают в банке.Рекордным стал июнь - по оценкам ВТБ, выдачи ипотеки составили примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025 года. Июньский результат этого года превысил даже ажиотажный январь, когда объем выдач составил чуть более 420 миллиардов рублей.Доля льготных программ по итогам первого полугодия составила чуть более 60% - на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад (тогда она достигала рекордных 80%).Сам ВТБ в первом полугодии оформил почти 35 тысяч ипотечных сделок на 179 миллиардов рублей. Банк сохранил сбалансированный подход к кредитованию, уделяя приоритетное внимание качеству портфеля, отмечается в сообщении."Первое полугодие показало: рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растет. Июньский ажиотаж вокруг "семейной ипотеки" дал дополнительный импульс, но база роста полугодия - снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин."По итогам года мы ждем прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учетом возможной корректировки госпрограмм", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, ипотека, банк, статистика, новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Российские банки в первом полугодии 2026 года выдали ипотеку на 2,18 триллиона рублей, что на 46% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, сообщает пресс-служба ВТБ.
"В первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза: по предварительным оценкам ВТБ, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 триллиона рублей - на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение, считают в банке.
Рекордным стал июнь - по оценкам ВТБ, выдачи ипотеки составили примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025 года. Июньский результат этого года превысил даже ажиотажный январь, когда объем выдач составил чуть более 420 миллиардов рублей.
Доля льготных программ по итогам первого полугодия составила чуть более 60% - на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад (тогда она достигала рекордных 80%).
Сам ВТБ в первом полугодии оформил почти 35 тысяч ипотечных сделок на 179 миллиардов рублей. Банк сохранил сбалансированный подход к кредитованию, уделяя приоритетное внимание качеству портфеля, отмечается в сообщении.
"Первое полугодие показало: рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растет. Июньский ажиотаж вокруг "семейной ипотеки" дал дополнительный импульс, но база роста полугодия - снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
"По итогам года мы ждем прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учетом возможной корректировки госпрограмм", - добавил он.
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