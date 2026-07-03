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ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – Грызлов

ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – Грызлов - РИА Новости Крым, 03.07.2026

ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – Грызлов

Атака ВСУ на туристический автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T10:21

2026-07-03T10:21

2026-07-03T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на туристический автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов, его слова приводит МИД РФ.Он напомнил, что 29 июня состоялось заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого были представлены неопровержимые доказательства того, что удар ВСУ по белорусскому автобусу 17 июня не был следствием какого-то трагического стечения обстоятельств.2 июля в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус из Белоруссии. В нем на тот момент находились 19 человек. Пострадали двое водителей и пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. К настоящему времени все граждане Беларуси уже вернулись в Гомельскую область.17 июня ВСУ атаковали автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Погибла сопровождающая, девять человек госпитализированы (в том числе шестеро детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии. СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки на автобус.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями ЗеленскогоО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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