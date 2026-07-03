ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – Грызлов
Атака на автобус говорит о целенаправленных ударах Киева по белорусам в России - Грызлов
10:21 03.07.2026 (обновлено: 10:27 03.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на туристический автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов, его слова приводит МИД РФ.
"Это второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по белорусским гражданам на территории России… Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным", - подчеркнул Грызлов.
Он напомнил, что 29 июня состоялось заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого были представлены неопровержимые доказательства того, что удар ВСУ по белорусскому автобусу 17 июня не был следствием какого-то трагического стечения обстоятельств.
"Террористы действовали абсолютно осознанно, они выполняли поставленную украинским командованием задачу", - сказал посол России в Минске.
2 июля в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус из Белоруссии. В нем на тот момент находились 19 человек. Пострадали двое водителей и пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. К настоящему времени все граждане Беларуси уже вернулись в Гомельскую область.
17 июня ВСУ атаковали автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Погибла сопровождающая, девять человек госпитализированы (в том числе шестеро детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии. СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки на автобус.
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